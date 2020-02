Facebook planifiant la refonte de l’application Messenger en mettant l’accent sur les histoires, les jeux de masquage et les robots de discussion

Selon un nouveau rapport de TechCrunch, Facebook prévoit une refonte complète de son application Messenger sur iOS. L’objectif est de simplifier l’expérience de l’application, en mettant l’accent sur les histoires et les amis, ce qui se fait au détriment de certaines autres fonctionnalités.

Il y a quelques années, la stratégie de Facebook avec Messenger consistait à pousser les consommateurs à communiquer avec les marques et les entreprises via des robots de discussion. L’objectif était d’inciter les utilisateurs à faire des achats comme Messenger directement, mais maintenant, Facebook modifie cette stratégie.

Le nouveau design Messenger supprime complètement l’onglet «Découvrir» de l’application. Discover a servi de domicile à ces robots de discussion, ainsi qu’un accès facile aux marques, aux jeux et à d’autres entreprises. La suppression des jeux de Messenger est en cours depuis l’été dernier, avec la migration de Facebook vers une plate-forme de jeu Facebook plus large.

Certaines de ces fonctionnalités seront toujours accessibles via Messenger, mais bien plus cachées, les rapports TechCrunch:

Les robots de discussion, les entreprises et les jeux sont masqués, mais pas complètement bannis de Messenger. Ils seront toujours accessibles si les utilisateurs les recherchent délibérément via la barre de recherche Messenger, les pages et les annonces sur Facebook, les boutons pour démarrer des conversations sur les sites Web des entreprises et l’URL m.me qui crée des codes QR qui ouvrent aux comptes d’entreprise dans Messenger. Le porte-parole a diplomatiquement affirmé que les entreprises constituaient toujours une partie importante de Messenger.

La nouvelle interface Messenger présente une conception à deux onglets en bas: un onglet pour “People” et un autre onglet pour “Chats”. L’onglet Chats affichera tous vos fils Messenger actifs, mais l’onglet «People» affichera une liste d’amis actuellement actifs, ainsi que des Stories. L’accent mis en plein écran sur les histoires survient alors que Facebook continue d’intensifier ses efforts contre Snapchat. Le format Stories s’est révélé populaire sur Instagram, et Facebook semble vouloir reproduire ce succès dans Messenger.

Facebook a confirmé qu’il déploie la refonte, affirmant que certains utilisateurs ont déjà reçu la mise à jour et que d’autres la verront bientôt:

Lorsque nous avons interrogé Messenger sur les modifications, un porte-parole a confirmé que cette refonte commencera bientôt à être déployée, supprimant la découverte et fractionnant l’onglet Contacts. Certains utilisateurs ont déjà la mise à jour, et d’autres l’obtiendront probablement cette semaine.

Que pensez-vous de cette nouvelle interface? Préférez-vous cela par rapport à l’ancien design? Faites-le nous savoir dans les commentaires.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: