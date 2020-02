Facebook poursuivi par les autorités fiscales américaines

L’International Revenue Service, le Contribuable américain, en a déposé un poursuite contre le réseau social Facebook et si la plate-forme Zuckerberg gagne, elle pourrait payer cher.

Les autorités fiscales ont intenté une action en justice aux États-Unis Cour de l’impôt, ce qui pourrait conduire à des mesures sérieuses à l’encontre des entreprises qui, pour payer moins d’impôts, ils déplacent leurs bénéfices vers des pays avec un système fiscal moins strict, comme le colosse de Menlo Park.

Facebook pourrait payer une nouvelle amende de 9 milliards

Le procès en question devrait débuter la semaine prochaine et a remis en cause les 9 dernières années d’opérations internationales de la plateforme Facebook. Selon l’IRS, le produit de la société devrait être imposé en Amérique sur la base de la réglementation en vigueur et non par le biais de la filiale irlandaise de la société. Évidemment, Facebook n’est pas la seule entreprise à diriger ses bénéfices à l’étranger.

De nombreuses autres multinationales américaines font de même et pour cette raison, elles ont été largement critiquées pour ne pas avoir payé suffisamment d’impôts. la cause en question prend beaucoup d’importance parce que est capable de créer un précédent important. La plupart des experts juridiques américains se disent convaincus que Zuckerberg perdra le procès et devra donc payer plus d’impôts que ce qui a été payé jusqu’à présent.

La nouvelle controverse entre Facebook et IRS a engendré 3 causes indépendantes de celui présenté aux États-Unis La Cour de l’impôt et les conséquences pourraient coûter cher à la plateforme, en plus de neuf milliards indiqué ci-dessus, 680 millions de dollars auxquels il faut ajouter tous les intérêts et pénalités. Il suffit d’attendre pour savoir comment cela se terminera.