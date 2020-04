Facebook propose des services pour les urgences liées aux coronavirus

Le réseau social Facebook ces dernières semaines, il a travaillé dur pour lutter contre la nouvelle pandémie de coronavirus. Un exemple est certainement l’élimination de toutes les publicités “nocives” pour les utilisateurs, c’est-à-dire celles qui rapportaient des masques faciaux ou des gels désinfectants à des prix exorbitants.

Selon les dernières nouvelles de Menlo Park, le colosse dirigé par Mark Zuckerberg aurait à peine introduit de nouveaux services d’urgence. Ces services sont un outil pour demander et offrir de l’aide à votre communauté. Découvrons tous les détails ensemble.

Facebook insère des outils pour demander de l’aide pendant cette urgence

Le géant a décidé de déployer un nouvel outil pour répondre à l’urgence causée par la nouvelle pandémie de coronavirus. Le réseau social vient en effet d’annoncer l’activation du “Aide communautaire“, Un service d’urgence lancé en 2017 et conçu pour faire face aux catastrophes naturelles telles que les incendies ou les tremblements de terre.

L’outil en question permettra aux membres d’une communauté de demander et d’offrir de l’aide pendant l’épidémie, par exemple en ramenant l’épicerie à la maison ou en donnant de la nourriture / de l’argent. L’outil sera activé dans les prochains jours cinq pays, États-Unis, Royaume-Uni, France, Canada et Australie. Pour le moment, l’Italie est exclue, mais dans la note de plate-forme, on peut lire que d’autres nations seront ajoutées dans les prochaines semaines.

Cet outil est accessible via le centre d’information Covid-19, un section d’information dédiée spécifiquement à la pandémie et présent sur la plateforme dans trente pays, dont l’Italie cette fois. Il suffit d’attendre encore quelques semaines pour savoir si l’instrument atterrira également en Italie ou non. Nous vous informerons sûrement dès que nous recevrons des nouvelles.