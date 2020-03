Facebook remerciera ses employés avec 1000 euros

Le réseau social Facebook il vient de déclarer que son propre mois prochain employés qui ont continué à travailler dans cette période difficile, ils recevront 1000 euros de salaire.

Le PDG et fondateur de la plateforme, marque Zuckerberg il a dit qu’il voulait aider ses employés dans l’urgence actuelle causée par la nouvelle pandémie de coronavirus. Découvrons tous les détails ensemble.

Facebook: 1000 euros à leurs employés pour les aider en cette période d’urgence

Au cours des derniers jours, nous avons parlé de certaines attaques dirigées contre le géant de Menlo Park par des employés embauchés par des tiers. Ces derniers, en effet, embauchés par une agence externe, sont “contraints” de se rendre au travail car ils n’exercent une éventuelle activité qu’au siège social.

Suite à cette “plainte” de certains travailleurs, la plateforme a répondu qu’il est vrai que certaines activités doivent être menées au sein des bureaux mis en place et qu’elle regrette ce qu’ils traversent. Il faut aussi souligner que l’entreprise fait beaucoup pour essayer d’aider pendant cette pandémie, elle a également alloué 100 millions d’euros pour aider les PME.

Maintenant un le porte-parole de la société a confirmé la nouvelle à CNN, expliquant également que le le bonus en question arrivera en avril et est conçu pour couvrir les coûts supplémentaires occasionnés par le télétravail à tous ses employés. Le bonus, selon les rumeurs, ne serait accordé qu’aux salariés et non aux travailleurs atypiques. L’entreprise vous rappelle qu’elle a déclaré ces derniers jours qu’elle continuerait à verser des salaires réguliers aux travailleurs horaires, comme ceux de la cantine.