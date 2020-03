Facebook révèle l’outil utilisé pour éliminer des milliards de faux comptes

L’outil utilise une technologie appelée “Deep Entity Classification” pour analyser les comptes actifs et le comportement des profils individuels au sein de la communauté. Passez en revue des dizaines de milliers de fonctionnalités, telles que le nombre de demandes d’amis envoyées par un compte et les groupes ou pages auxquels il a adhéré ou suivi. Plus important encore, le modèle d’apprentissage automatique ne recycle automatiquement, donc il peut évoluer à mesure que les spammeurs s’adaptent.

Facebook: les données sur l’élimination des faux comptes sont plus que rassurantes

Responsable de la science des données sur Facebook Bochra Gharbaoui dit à ZDNet que l’outil a diminué de 27 pour cent le volume estimé de comptes de spam. Il estime également que le volume de faux comptes Facebook est désormais égal à cinq pour cent. Mais Gharbaoui a également déclaré que ce n’est qu’une question de temps avant que les spammeurs trouvent un moyen de contourner ce système.

“Les opposants avancent vite”, a expliqué Gharbaoui. “Leur cycle d’adaptation est féroce et devient de plus en plus sophistiqué.”

Il n’est pas rare que Facebook supprime des milliards de faux comptes, mais supprimer 6,6 milliards de comptes en un an augmente définitivement la barre. Malheureusement, le problème ne montre aucun signe de ralentissement et les outils Facebook devront suivre.