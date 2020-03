Facebook s’engage à donner 1 000 $ à chaque employé en raison d’un coronavirus – .

Le coronavirus continue de se propager et de nombreuses entreprises technologiques prennent des mesures décisives pour aider les employés et empêcher la propagation du virus.

Chaque employé de Facebook recevra 1 000 $ en espèces de l’entreprise, ce qui représente environ 45 millions de dollars en paiements.

Facebook met également en place un fonds de 100 millions de dollars pour aider les propriétaires de petites entreprises particulièrement touchés par les retombées du coronavirus.

Dans le cadre d’un effort plus large visant à atténuer les retombées financières des quarantaines et des blocages liés aux coronavirus, Facebook donne à chaque employé 1000 dollars en espèces, selon un nouveau rapport de The Information.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, aurait alerté les employés de Facebook sur la nouvelle initiative via une note de service interne envoyée plus tôt dans la journée. Pour l’instant, rien n’indique quand les fonds seront distribués, mais c’est certainement une décision encourageante de la part du géant des réseaux sociaux.

À l’heure actuelle, Facebook compte environ 45 000 employés à temps plein. En faisant le calcul, Facebook distribuera 45 millions de dollars à ses employés à cause du coronavirus. Ce n’est pas un petit chiffre, mais gardez à l’esprit que Facebook peut facilement se le permettre sans manquer une étape. Pendant le trimestre des vacances de 2019, par exemple, Facebook a généré 16,9 milliards de dollars de revenus et 6,9 milliards de dollars de bénéfices. Tout au long de 2019, Facebook a généré un chiffre d’affaires impressionnant de 70 milliards de dollars.

Au-delà des 1 000 $ en espèces, le rapport ajoute que les employés de Facebook recevront tous une note «dépasse» dans le cadre de leur examen de mi-année. Par conséquent, les employés de Facebook avec des structures de bonus intégrées dans leur contrat seront éligibles pour beaucoup plus d’argent en paiements de bonus.

En plus d’aider les employés individuels, Facebook aide également les propriétaires de petites entreprises touchées par le virus via un nouveau programme de 100 millions de dollars.

Dans un article de blog annonçant l’initiative, Facebook a déclaré qu’il offrirait des subventions en espèces à plus de 30 000 petites entreprises éligibles dans plus de 30 pays. Comme le note Facebook, les subventions en espèces sont conçues pour aider les petites entreprises à maintenir la main-d’œuvre, à payer le loyer et, bien sûr, à couvrir les coûts d’exploitation.

Les demandes d’aide financière susmentionnées seront ouvertes au cours des prochaines semaines.

Touchant l’annonce via une publication sur Facebook, COO Sheryl Sandberg a déclaré ce qui suit:

Alors que l’épidémie de COVID-19 s’intensifie, nous nous sommes concentrés sur la sécurité et l’information des personnes en veillant à ce que tout le monde dispose d’informations précises, en soutenant les experts de la santé mondiale et en mettant fin à la désinformation. Nos pensées, comme celles de tout le monde, vont à nos proches et à nos communautés et à tous ceux qui sont touchés dans le monde.

Ces dernières semaines, nous avons vu des exemples inspirants de personnes et de groupes qui s’entraident. Partout dans le monde, les gens se mobilisent et relèvent l’énorme défi qui nous attend. Nous voulons aussi faire notre part. Les petites entreprises sont le cœur de nos communautés, et bon nombre des personnes qui dirigent ces entreprises sont fortement touchées par la crise – d’autant plus que de plus en plus de personnes restent logiquement à la maison. Plus la crise se prolonge, plus le risque est grand pour les petites entreprises et pour les moyens de subsistance de leurs propriétaires et employés.

Nous avons écouté les petites entreprises pour comprendre comment nous pouvons les aider au mieux. Nous avons entendu haut et fort qu’un soutien financier pourrait leur permettre de garder les lumières allumées et de payer les personnes qui ne peuvent pas venir travailler. C’est pourquoi j’annonce aujourd’hui que Facebook investit 100 millions de dollars pour aider 30 000 petites entreprises dans plus de 30 pays où nos employés vivent et travaillent.

C’est juste le début. Nous voulons également permettre aux entreprises du monde entier de trouver plus facilement de l’aide et de recevoir une formation et un soutien de nos équipes. Nous avons créé notre Business Hub [Facebook.com/resource]- une ressource pour les employés de Facebook et les experts de la santé – facilement accessible à tous. Nous créons également une nouvelle formation virtuelle pour soutenir les entreprises opérant dans ce nouvel environnement troublant.

Nous voulons en faire plus. Les équipes de notre entreprise travaillent tous les jours pour aider les entreprises. Nous recherchons d’autres moyens d’héberger des formations virtuelles – et nous en aurons plus à partager dans les semaines à venir – et nous trouvons d’autres moyens d’aider les gens à se connecter et à apprendre à utiliser la technologie via Blueprint, notre programme de formation en ligne gratuit.

Quoi qu’il arrive ensuite, nous travaillerons pour aider les entreprises à traverser cette tempête. Veuillez rester en sécurité et faites attention à ceux qui vous entourent.

Étant donné que de nombreuses entreprises technologiques offrent déjà à leurs employés la possibilité de travailler à distance, il sera intéressant de voir si d’autres entreprises suivent l’exemple de Facebook et offrent une aide financière supplémentaire.

