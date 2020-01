Facebook s’excuse d’avoir traduit le nom du président chinois en “Seigneur de mie # @!”

Dans un incident honteux, mais drôle, Facebook Inc. ne savait plus où aller, après traduire le nom du président chinois, Xi Jinping, du birman vers l’anglais «M. Shithole », quelque chose comme “Mr. shit hole”, “Lord anus”, nous ferions mieux de nous arrêter là. Total que si ce n’est pas une chose en est une autre, mais La signature de Mark Zuckerberg n’est pas sauvée des scandales. Si on pensait que le traducteur Google n’était pas digne de confiance, celui du réseau social, il disait décoller que j’y vais.

Tout a commencé pendant la visite du président chinois en Birmanie, consolider les accords bilatéraux sur les infrastructures. La grande nouvelle est que le président, ainsi que le conseiller d’État, Aung San Suu Kyi, signerait une série de traités dans le pays d’Asie du Sud-Est. Un si grand événement, ne pouvait pas passer inaperçu, Ciel soleil, il a immédiatement vanté les photos sur sa page Facebook officielle.

Des deux millions de followers Qu’avez-vous, certains àngloparlantes ils ne pouvaient pas donner de crédit pour ce qu’ils lisaient, selon le texte joint de la publication, le conseiller J’aurais eu l’honneur de serrer la main de “M. Shitole ”Il aurait dîné avec M. Popó et des dizaines de références comme ça. Incuso . dit que certains l’ont pris avec humour, selon le journal chinois “L’Irrawaddy”, a pris l’incident joculaire pour publier en première page: “Dîner en l’honneur du président Shithole”.

Immédiatement, Facebook Inc a déclaré dans un communiqué que «Ce problème ne reflète pas la façon dont nos produits devraient fonctionner. Nous nous excusons sincèrement pour le crime qu’il a causé. » Une traduction incorrecte du nom du président chinois peut avoir causé de nombreux maux de tête à l’entreprise, compte tenu notamment du fait que La Chine est le deuxième pays où l’entreprise génère plus de revenus après les États-Unis.

Le plus embarrassant est que certains utilisateurs pensaient que le l’erreur est venue de Google Translate, cependant, en le vérifiant, ils ont remarqué que le nom du président chinois était correct au sein de la plateforme. Zuckerberg n’avait aucun moyen de se laver les mains et pour changer, il devait affronter le classique “Mea Culpa”

Facebook a précisé qu’ils avaient déjà résolu le problème lié à Traduction birman vers anglais au sein de sa plate-forme, bien que travaille toujours pour identifier ce a causé l’erreur au nom du président chinois et peut ainsi garantir que cela ne se reproduira plus. Qu’est-ce qui nous fait penser … Quelle qualification aurait été faite si au lieu de Jinping avait été Trump, des suggestions?