Facebook Stories, peut maintenant être partagé directement sur Instagram

Facebook teste la possibilité de publier des articles directement sur sa plateforme Instagram. Cela signifie que les deux applications synchroniser les données de l’histoire d’un utilisateur. Si elle est complètement lancée, la fonction de post-publication cela pourrait faire gagner du temps aux gestionnaires médias sociauxleur permettant de maximiser les vues du contenu qu’ils créent.

La fonction de publication a été générée par le code de l’application Facebook pour androïde par Jane Manchun Wong. Elle est une experte reconnue en rétro-ingénierie qui a également mis en évidence d’autres fonctionnalités dans le passé pour plusieurs applications. La nouvelle option vous permettra de partager vos histoires sur Facebook sur Instagram sans créer de doublons comme par le passé.

Facebook et Instagram connectés par un fil mince

Lorsque vous avez filmé une histoire Facebook et que vous êtes sur le point de la publier, vous pouvez toucher Confidentialité pour voir avec qui vous la partagez. En plus des options Audience, Amis, Personnaliser et Masquer dans, Facebook teste un commutateur Partager sur Instagram qui semble activer la publication croisée de cette publication et des futures.

Un porte-parole de Facebook a déclaré à TechCrunch que la société testait la fonctionnalité pour faciliter le partage avec les personnes que vous souhaitez. La plateforme continuera d’étudier plusieurs options pour simplifier et améliorer le fonctionnement des histoires via ses applications.

La création de cette option est l’un des efforts de l’entreprise pour unifier ses fonctionnalités de chat Messenger, WhatsApp et Instagram Direct en une seule application pour tout le monde. Cela pourrait étendre le cryptage de bout en bout entre les applications, mais nous sommes probablement encore loin de voir ce projet terminé.