Facebook supprime les faux profils des publications du gouvernement espagnol

Facebook enquête et élimine ces nombreux jours Profils provoquant des commentaires et des goûts associés au spam dans les comptes officiels du gouvernement espagnol sur le réseau social. Une activité découverte au cours des derniers jours et qui a mis en évidence le problème notoire auquel sont confrontées des plateformes comme celle précitée lorsqu’il s’agit de maximiser la véracité de l’information dans ses limites.

Tel que rapporté mercredi par Europa Press, du réseau social, ils ont confirmé qu’ils travaillent activement à supprimer la présence de tels profils sur Facebook, à une époque d’une délicatesse particulière, tant pour la société espagnole que pour le reste du monde. “Dans ce cas, nous avons enquêté sur les informations partagées par le gouvernement et constaté une augmentation mondiale du spam et des faux” j’aime “et nous les avons éliminés”, a indiqué la société des médias susmentionnés.

L’existence de ces profils, qui ont fait l’objet d’une incision spéciale sur la page que le ministère de la Santé contrôle sur Facebook, a été signalée directement au réseau social par l’Exécutif à repérer une activité inhabituelle dans vos messages. Cela provient de comptes récemment créés, sans aucune interaction préalable et avec des données d’enregistrement frauduleuses.

Amplifier le message

Les réseaux sociaux jouent un rôle de plus en plus important dans l’amplification des informations qui y sont publiées à partir de différents profils, c’est pourquoi ils continuent à être, au milieu de la pandémie de coronavirus, des objets de gros investissements de tous types d’annonceurs. C’est pour cette raison que ni les fausses nouvelles ni les profils d’origine illicite ne devraient y avoir leur place et s’immiscer dans leur activité normale.

Bien que toujours l’origine ou le motif des faux comptes détectés sur Facebook n’est pas clairCe ne serait pas la première fois qu’un parti politique est découvert en Espagne à l’aide de robots ou de profils qui ne représentent pas qui ils disent être. En septembre dernier, par exemple, Twitter et Facebook ont ​​supprimé des centaines de comptes de spam associés au Parti populaire de leurs plateformes.

