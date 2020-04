Facebook supprimera les événements contre la mise en quarantaine des coronavirus

États Unis Il est devenu le nouvel épicentre de la pandémie de coronavirus. Au moment de la rédaction, ils sont confirmés 42 186 décès et 789 745 cas positifs, des chiffres vraiment inquiétants pour le pays nord-américain. Malgré la gravité de la situation, et aussi incroyable que cela puisse paraître, ces derniers jours, de nombreuses personnes se sont rassemblées dans les rues pour protester contre la quarantaine. Comment sont-ils organisés? À travers de Facebook.

De toute évidence, ceux dirigés par Mark Zuckerberg ne pouvaient pas rester les bras croisés. Le réseau social a annoncé que éliminera tout événement qui favorise la violation du coronavirus quarante, que ce soit aux États-Unis ou dans d’autres parties du monde. Selon des informations de ., Facebook a déjà supprimé les événements de manifestations en Californie, au New Jersey et au Nebraska, étant les premiers mouvements qu’il effectue après avoir rendu sa mesure effective.

“Les événements qui contestent les recommandations du gouvernement sur la distance sociale ne sont pas autorisés sur Facebook”

La société affirme qu’elle est en communication constante avec les gouvernements de divers États et villes, y compris celui de New York, la ville la plus durement touchée par la pandémie ces dernières semaines. L’objectif est qu’il y ait une coordination pour détecter ces types d’événements et les éliminer dès que possible. Au-delà d’être contre le confinement, certains participants ont également profiter de la rencontre pour défendre Donald Trump ou la vente légale d’armes.

Mark Zuckerberg a déclaré que même si les gens ils ont le droit de manifester Afin de débattre des idées politiques ou d’autres questions, il n’est pas correct que l’idée principale d’une proposition soit de “décourager de ne pas prendre les précautions appropriées” recommandées par les établissements de santé et les gouvernements, car ce sont des événements qui mettent les participants et les autres en danger. les gens. “Nous classons cela comme de la désinformation et le supprimons.”, a conclu le directeur de Facebook.

Facebook a été critiqué pour le fausses nouvelles liés à la pandémie qui se propage quotidiennement sur leurs plateformes, notamment Instagram et WhatsApp. Bien qu’ils prennent des mesures pour y faire face, les efforts sont loin d’être suffisants. Il n’y a pas de limite à la portée de ces publications, d’où l’importance d’agir en temps opportun et de les limiter.

👇 Plus de Breaking News