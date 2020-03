Facebook teste déjà la «publication croisée» avec Instagram

Instagram a longtemps pu partager automatiquement des histoires, mais les utilisateurs se sont plaints d’une manière relative du manque de synchronisation entre les deux services, non seulement à cause de la vue des histoires elles-mêmes, mais aussi parce que le service fonctionne unidirectionnellement malgré son appartenance à la même entreprise.

Maintenant, Facebook teste un système pour rendre le système d’histoires entre Facebook et Instagram totalement bidirectionnel, mais uniquement lors du partage d’une histoire dans un service et de sa publication dans l’autre, et pas pour mettre à jour les compteurs d’affichage, afin que les utilisateurs disposant des deux services n’aient pas besoin de voir deux fois le même contenu, ce qui est l’une des frustrations du système actuel.

La fonction, bien sûr, n’est pas actuellement disponible, seul le système de partage unidirectionnel d’Instagram à Facebook. L’idée de Facebook, selon les déclarations de Techcrunch, est de simplifier et de améliorer le fonctionnement des histoires dans vos applications et bien que la phase de prototypage interne soit déjà terminée et que certains utilisateurs puissent l’essayer, aucune date n’est encore connue pour la rendre accessible à tous.

Pour l’instant, nous devrons nous conformer à cette fonction, qui laissera toujours WhatsApp et bien sûr, il ne sera pas étendu à la possibilité de marquer une histoire sur une plate-forme comme on l’a vu sur une autre, mais c’est une première étape intéressante.

