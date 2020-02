Facebook teste Hobbi, une application très similaire à Pinterest

Le réseau social Facebook a récemment rendu l’application disponible, à l’insu de tous hobbi sur l’App Store. C’est une application très similaire à ce que nous connaissons comme Pinterest, qui vous permet donc de sauvegarder et d’organiser des photos de vos projets et travaux.

Le géant de Menlo Park ne semble donc pas satisfait des nombreuses applications en sa possession sur les magasins. En fait, il a récemment présenté au public une application pour enregistrer et partager des photos, appelé Hobbi. Découvrons tous les détails ensemble.

Facebook présente une nouvelle application appelée Hobbi

La nouvelle application présentée par le géant dirigé par Mark Zuckerberg, appelée Hobbi, viserait, selon la description sur l’App Store, à “vous aider à documenter et à vous souvenir des choses que vous aimez faire”. L’application a été présentée sans grandes publicités ni rien d’autre, en fait, aux États-Unis et dans quelques autres pays, elle est simplement apparue dans l’App Store. Cela confirmerait donc que l’entreprise s’engage constamment à expérimenter de nouveaux services qui vont au-delà de sa marque principale.

L’application a une structure très similaire à celle de Pinterest, comme prévu précédemment, il vous permet d’organiser les photos téléchargées dans des collections afin de permettre aux utilisateurs de suivre leur progression dans le temps. Pour le moment Hobbi ne présente pas, contrairement à Pinterest, le composant de partage sur les réseaux sociaux, mais ne permet que la création de vidéos de synthèse des projets viennent de se terminer.

Nous tenons à préciser que pour le moment Hobbi n’est disponible que sur l’App Store, donc pour iPhone, iPad et iPod. Il est actuellement en phase de test dans des pays comme la Colombie, l’Espagne, la Belgique, l’Ukraine et bien sûr les États-Unis. Nous ne savons donc pas s’il pourrait également arriver en Europe et dans notre pays. Il suffit d’attendre encore quelques mois pour découvrir l’évaluation de l’application dans d’autres pays.