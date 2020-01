Facebook veto aux «deepfakes» de sa plateforme

Facebook a décidé de prendre des mesures contre l’un des foyers les plus importants qui feront exploser les fausses nouvelles de cette nouvelle décennie dans son champ d’action dans lequel il cherche à nettoyer la plateforme des faux contenus, des canulars ou des demi-vérités. En ce sens, la société a annoncé qu’elle mettra définitivement son veto aux deepfakes, les vidéos qui utilisent leurs visages pour générer des mensonges ou de la confusion parmi le spectateur.

De cette façon, l’entreprise veut lutter contre une technologie qui, depuis un certain temps maintenant, monopolise une partie des fausses nouvelles et que, grâce à l’évolution de la technologie et des outils, il devient plus facile de démarrer . Des vidéos comme le faux Obama, ou des changements dans les visages de les acteurs reconnus sont une dynamique déjà courante dans les réseaux sociaux contre lequel Facebook s’est engagé à lutter activement. De cette façon, toutes les vidéos répondant aux critères suivants seront bannies du réseau social:

Vidéos qui ont été éditées ou synthétisées, au-delà des paramètres de clarté ou de qualité, d’une manière qui n’est pas évidente pour une personne moyenne et qui induiront probablement quelqu’un en erreur en pensant qu’un sujet vidéo Il a dit des mots qu’il n’a pas vraiment dit.

Ceux qui sont le produit de l’intelligence artificielle ou de l’apprentissage automatique qui fusionnent, remplacent ou superposent le contenu d’une vidéo, le faisant paraître authentique.

Cependant, ce n’est pas une interdiction totale. Alors que la société va lutter activement contre les deepfakes, elle comprendra quelques exceptions qui utilisent cette technologie et qui seront autorisées, au moins pour l’instant, sur Facebook et très probablement extensible à d’autres services et applications qui sont sous l’égide de la société Zuckerberg, comme les vidéos satiriques ou humoristiques qui peuvent utiliser cette technologie.

De plus, Facebook a annoncé son partenariat avec . pour aider les médias et les professionnels du monde entier à identifier les deepfakes et les vidéos manipulées grâce à une formation en ligne qui sera entièrement gratuite.

