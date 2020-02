Facebook veut introduire WhatsApp Pay en Inde dans six mois | TechRadar

Facebook se prépare à déployer WhatsApp Pay dans de nombreux autres pays au cours des six prochains mois. Les marchés en développement tels que l’Inde, les Philippines, l’Indonésie, le Brésil, etc. seront les principaux moteurs.

WhatsApp Pay existait en Inde en 2018 dans le cadre d’un essai où Facebook pourrait tester ses fonctionnalités avec un million d’utilisateurs. Cependant, il n’a pas été autorisé à aller de l’avant avec une version à part entière en raison de problèmes de licence. Les entreprises qui cherchent à obtenir une licence de paiement numérique en Inde sont mandatées par le gouvernement pour avoir une localisation de données à 100%, ce que WhatsApp n’a pas encore atteint. Cela pourrait entraîner un retard dans son lancement en Inde.

L’un des objectifs de WhatsApp Pay était de rendre l’envoi et la réception d’argent «aussi rapidement et facilement que l’envoi d’une photo», ce qu’il a fait dans sa version bêta. Les utilisateurs peuvent accéder à l’interface de paiement à partir des pièces jointes, définir le montant et saisir leur code PIN pour envoyer de l’argent instantanément. Vous pouvez également choisir le compte bancaire dans lequel envoyer et recevoir de l’argent. Il sera basé sur notre interface de paiement unifiée indigène (UPI).

Je suis vraiment excité à ce sujet, et je m’attends à ce que cela commence à se déployer dans un certain nombre de pays et que nous fassions beaucoup de progrès ici au cours des six prochains mois.

Mark Zuckerberg

Facebook cherche également à intégrer une interface de paiement dans Messenger pour créer une plateforme unifiée pour les utilisateurs. Compte tenu de la façon dont les comptes commerciaux ont décollé sur les deux plates-formes, nous supposons que les paiements directs aux marques constitueront également une fonctionnalité future. Il rejoindra Facebook Marketplace, Instagram Shopping et Libra comme une autre incursion de la société dans le commerce électronique.

En l’espace de 2 à 3 ans, l’Inde s’est développée et compte plus de 10 millions de commerçants qui acceptent régulièrement les paiements numériques, ce qui constitue l’une des poussées de croissance les plus rapides au monde. WhatsApp a déjà une base d’utilisateurs de 400 millions en Inde, ce qui pourrait donner un avantage inhérent à WhatsApp Pay contre Google Pay et Paytm lors de son lancement.