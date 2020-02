Facebook veut vous payer de l’argent pour vos enregistrements vocaux

Facebook paiera de l’argent pour enregistrer, écouter et analyser les voix et les prononciations de certains de ses utilisateurs. Il le fera dans le cadre d’un nouveau programme appelé Prononciations, qui fait partie de Viewpoints, son application d’étude de marché.

Le principal objectif de ce nouveau programme est améliorer le système de transcription et de reconnaissance vocale développé par Facebook, qui se trouve derrière des plateformes comme Facebook Portal. L’analyse de différentes voix permet de former les algorithmes de transcription et, par conséquent, de leur faire comprendre différentes prononciations ou accents.

Facebook paiera jusqu’à cinq dollars à chaque participant.

Pour participer, Les utilisateurs doivent être américains et avoir entre 18 et 75 ans. Dans un premier temps, l’entrée dans ce programme sera offerte à un nombre limité d’utilisateurs, même si l’on prévoit que l’entreprise augmentera progressivement la base de participants potentiels au fil du temps.

Une fois acceptés dans le programme, les utilisateurs ils devront s’enregistrer en prononçant les mots Hey Portal suivi du nom de l’un des amis qu’il a sur son profil Facebook. Le participant devra exécuter ce processus avec dix noms différents et, à son tour, répéter chaque cas deux fois.

L’achèvement de ce processus sera compensé par 200 points sur la plateforme Viewpoints, à partir desquels ces points peuvent être convertis en dollars. L’utilisateur, cependant, doit avoir un minimum de 1000 points pour procéder à l’échange de celui-ci, donc vous devrez terminer le processus d’enregistrement vocal cinq fois pour atteindre cet objectif et, par conséquent, pouvoir réclamer les cinq dollars auxquels correspondent ces 1 000 points.

Facebook garantit que les fragments audio collectés via ce programme ne seront pas liés au profil du participant.

Facebook s’assure que les fragments audio collectés via ce programme ne seront pas liés au profil Facebook du participant, mais restera anonyme. La société précise également que ces données ne seront pas partagées avec des sociétés tierces sans l’accord préalable de l’utilisateur.

En août, Bloomberg a révélé que Facebook – comme d’autres sociétés de technologie – avait utilisé des fragments de voix capturés via Messenger pour analyser et affiner votre logiciel de transcription vocale. L’entreprise l’a également fait sans avertir explicitement de cette pratique, ce qui a suscité une vague de critiques de la part des utilisateurs. En réponse à l’article de Bloomberg, Facebook a déclaré avoir interrompu cette pratique quelques jours avant la révélation du scandale.

👇 Plus en hypertexte