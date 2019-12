Facebook vient de divulguer les données de plus de 267 millions d'utilisateurs américains – .

Deux nouvelles de Facebook qui ont été publiées en fin de semaine devraient souligner à quel point le pouvoir du plus grand réseau social au monde est encore puissant alors que la décennie tire à sa fin. Non seulement cela, mais l'ampleur de ses ambitions demeure – et, en conséquence, à quel point la société est encore embarrassante, après tout ce temps, à gérer la confidentialité et la sécurité des données de ses utilisateurs.

Les deux nouvelles auxquelles nous faisons référence sont les suivantes:

1) Plus d'un quart de milliard d'utilisateurs de Facebook aux États-Unis, malheureusement, ont vu leurs données (noms et numéros de téléphone) exposées dans une nouvelle fuite de données Facebook.

2) En outre, Facebook travaille à la création d'un système d'exploitation qui lui soit propre afin que l'entreprise puisse se sevrer de sa dépendance, principalement, à Google

Examinons de plus près ces deux éléments, en commençant par le premier.

Selon deux sources de sécurité des données – le site Web de la technologie Comparitech et Bob Diachenko, chercheur en sécurité des données – plus de 267 millions d'utilisateurs de Facebook, principalement aux États-Unis, ont vu leurs données exposées et disponibles en ligne dans une base de données pendant environ deux semaines. Cette base de données était accessible à tous, même sans mot de passe, et comprenait des éléments comme les noms, les identifiants Facebook et les numéros de téléphone. Un rapport publié par Comparitech a déclaré que la base de données pourrait être utilisée pour cibler les messages de spam sur les utilisateurs concernés et même essayer de les arnaquer.

Malheureusement, c'est comparable au cours sur le réseau social. Rappelons, par exemple, que ce n'est que quelques mois (en septembre) que des données similaires ont été exposées dans plusieurs bases de données Facebook contenant quelque 419 millions d'enregistrements.

En ce qui concerne le deuxième morceau de nouvelles, en attendant, il est quelque peu lié. Si Facebook a tellement de mal à convaincre les gens de lui faire confiance maintenant, que penseriez-vous d'un système d'exploitation que ce réseau social super-fuite a construit à partir de zéro? Cette nouvelle vient via L'information, qui rapporte que Facebook a fait appel à un co-auteur de Windows NT, Mark Lucovsky, pour mener la charge de construire ce système d'exploitation.

"Nous voulons vraiment nous assurer que la prochaine génération a de la place pour nous", a déclaré le vice-président du matériel de Facebook, Andrew Bosworth. «Nous ne pensons pas pouvoir faire confiance au marché ou aux concurrents pour garantir que c'est le cas. Et donc nous allons le faire nous-mêmes. "

À un moment donné, vous écrivez des histoires comme celles-ci assez longtemps et il y a une démission qui s'installe. Telle que, l'autre chose que Facebook "va se faire nous-mêmes" est … en gros, tout ce qu'il veut faire. Une masse critique continuera de l'utiliser. Ces problèmes de données continueront de se produire. Rincez, répétez. Rincez, répétez. Vous avez eu l'idée.

Source de l'image: Jenny Kane / AP / Shutterstock