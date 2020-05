Facebook vient de faciliter le transfert de toutes vos photos et vidéos vers Google Photos – .

Facebook a lancé jeudi un nouvel outil de transfert de photos aux États-Unis et au Canada qui permet aux utilisateurs de copier toutes leurs photos et vidéos sur d’autres services.

L’outil a été lancé à l’origine en décembre dernier et ne prend actuellement en charge que Google Photos.

Facebook dit que l’outil prendra en charge Microsoft, Apple, Twitter et plus encore lorsqu’il sera déployé à l’échelle mondiale.

Les médias sociaux nous ont tous transformés en photographes amateurs, mais avec toutes les plateformes que nous utilisons quotidiennement, il est difficile de savoir quelles photos ont été téléchargées où. Afin d’atténuer ce problème (et d’autres similaires), Facebook et plusieurs autres grandes sociétés Internet se sont associés pour une initiative appelée Data Transfer Project en 2018 «afin de créer une portabilité des données open-source de service à service plate-forme afin que tous les individus sur le Web puissent facilement déplacer leurs données entre les fournisseurs de services en ligne quand ils le souhaitent. “

Début décembre, Facebook a contribué au projet en introduisant un outil de transfert de photos pour permettre aux utilisateurs de Facebook de transférer des photos et des vidéos vers d’autres services, et Google Photos serait le premier service qu’il soutiendrait. Initialement, l’outil n’était disponible que dans quelques régions, mais s’est étendu à toute l’Europe, l’Asie, l’Amérique latine et l’Afrique en février et mars. Désormais, l’outil est enfin disponible aux États-Unis et au Canada.

Si vous souhaitez essayer l’outil de transfert de photos, voici les six étapes que vous devez suivre:

Aller à Vos informations Facebook dans vos paramètres Facebook

Sélectionner Transférer une copie de vos photos ou vidéos du menu

Entrez votre mot de passe Facebook pour vérifier votre identité

Choisissez une destination pour vos photos ou vidéos dans le menu déroulant

Cliquez sur Prochain et connectez-vous à Google, puis cliquez sur Confirmer le transfert sur Facebook

Une fois ce processus terminé, vous recevrez une notification sur Facebook et dans votre boîte de réception dès que le transfert sera terminé. Si vous choisissez de l’utiliser aussi, vous n’aurez plus jamais à sauter entre les deux services pour trouver une photo ou une vidéo que vous pensez avoir téléchargée sur Facebook il y a six ans.

«Nous voulons créer des solutions pratiques de portabilité auxquelles les gens peuvent faire confiance et utiliser efficacement», a déclaré Facebook. «Pour favoriser cette confiance, les personnes et les services en ligne ont besoin de règles claires sur les types de données qui doivent être portables et qui est responsable de la protection de ces données lors de leur transfert vers différents services. Nous espérons que ce produit peut aider à faire avancer les conversations sur les questions de confidentialité que nous avons identifiées dans notre livre blanc. »

S’adressant à The Verge, Facebook a également révélé que «les gens pourront également transférer des photos vers Microsoft, Apple, Twitter et d’autres sociétés qui rejoignent le programme de transfert de données» lorsque l’outil sera lancé dans le monde plus tard cette année, mais la société n’a pas proposé aucune indication sur le moment exact où cela pourrait se produire.

