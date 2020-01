Facebook vous permet de savoir quels sites et applications partagent vos données

Le réseau social Facebook a entré une nouvelle fonctionnalité appelée Off Facebook Activity. Ce dernier outil permet aux utilisateurs de savoir avec quels sites la plateforme partage leurs informations et, si nécessaire, bloquez-les.

La confidentialité a toujours été un sujet difficile pour la plate-forme, en particulier après le scandale de Cambridge Analytica qui en paie toujours le prix aujourd’hui. Découvrons tous les détails du nouvel outil.

Facebook vous permet de bloquer le partage de nos données

Le géant de Menlo Park a finalement décidé de révéler à ses utilisateurs les données des autres services et applications qu’il utilise. Non seulement cela, il est également entré dans un nouvel outil qui permettra à tous les utilisateurs enregistrés de comprendre quelles entreprises et organisations partagent des données avec la plateforme. Sur Facebook il a été annoncé début 2019 sous le nom de Clear History, mais la société pensait qu’elle ne pouvait que dérouter les utilisateurs, leur faisant croire que l’outil pourrait vous permettre de supprimer vos données, même si ce n’est pas le cas.

Compte tenu des récents scandales sur la vie privée, Zuckerberg a annoncé l’arrivée de ce nouvel outil sur son profil de plateforme. Voici ses mots: “dans les semaines à venir, nous montrerons à près de 2 milliards de personnes dans le monde une invitation rapide à revoir leurs paramètres.” L’outil affichera un résumé des informations partagées entre l’entreprise et d’autres entreprises externe, ainsi que les données qui vous permettent de personnaliser votre publicité. Les utilisateurs peuvent les supprimer s’ils le souhaitent.

Pour contrôler votre entreprise en dehors de la plateforme, vous devez vous connecter paramètres. Une fois sur l’écran des paramètres, vous devez accéder à “vos informations sur Facebook“Et cliquez sur”activité en dehors de Facebook”Pour accéder au nouvel outil.