facile, simple et pour toute la famille

Lorsque nous parlons de maison intelligente, nous pensons généralement à une maison pleine de haut-parleurs et d’assistants vocaux. Cependant, nous pouvons encore trouver une autre utilisation, liée à un élément fondamental dans nos foyers: Internet. Et sans aucun doute, être toujours connecté est devenu le pilier de notre société, toujours à la recherche de la meilleure couverture à l’extérieur et à l’intérieur de notre maison.

Et qui mieux qu’Amazon lui-même pour combiner tout cela en un seul produit, eero WiFi Mesh. Disponible en différents kits, dans notre cas nous avons eu l’occasion de tester le package formé par jusqu’à trois routeurs identiques, composé d’une unité principale et de deux répéteurs.

Spécifications eero WiFi Mesh

Processeur: 4 cœurs à 700 MHz

La mémoire: 512 Mo de RAM

Antennes: 2 × 2 MIMO

Connectivité sans fil: IEEE 802.11a / b / g / n / ac double bande

Connectivité: Deux ports Gigabit

Signal: Jusqu’à 350 Mbps

Cryptage: WPA2

Les dimensions: 98 x 98 x 60 mm

Avant de commencer l’analyse, il faut savoir ce qu’ils sont et à quoi ils sont destinés ces appareils

Et cet ensemble de routeurs Eero vise à créer un réseau WiFi Mesh, ou réseau maillé, composé d’un routeur qui fait office de station, et d’une série de points d’accès supplémentaires qui communiqueront de manière autonome les uns avec les autres pour offrir un réseau unique de plus grande couverture pour l’utilisateur.

C’est pourquoi, outre les grandes structures commerciales, ces systèmes de connectivité jouent un rôle de premier plan dans la grandes maisons, avec des pièces et des murs plus épais, et même des espaces répartis sur plusieurs étages.

Bref, un réseau WiFi destiné à éliminer les angles morts dans des endroits éloignés de notre routeur principal.

Conception et construction

Sur le plan esthétique, on trouve l’un des ensembles les plus discrets Parmi les routeurs maillés du marché, avec une taille et un poids assez petits et gérables.

En plus du contrôleur actuel et des câbles Ethernet, nous ne trouverons aucun type de contrôleur physique, étant la seule interaction avec l’utilisateur à travers une petite ampoule LED qui indiquera l’état de la connexion principale.

Logiciels

Et c’est que toutes les fonctions de l’Eero WiFi seront contrôlées via une application mobile gratuite, disponible pour iOS et Android, nécessaire pour la configuration initiale et l’administration complète du réseau d’exploitation.

À partir de cette application, en plus de l’état et de la vitesse de connexion, nous pouvons également voir facilement le nombre d’appareils connectés, ainsi que le coût du téléchargement et du téléchargement de données individuelles à partir d’eux via le réseau.

De plus, nous aurons également accès au menu d’activation et de désactivation de un réseau secondaire pour les invités, et un petit panneau de commande pour redémarrer le réseau à distance en cas de panne de connexion comme des pannes (dans ce cas, en fonction du courant général en cours de restauration).

En général, nous trouvons une interface très simple et intuitif, avec beaucoup de détails supplémentaires et des outils de contrôle très étendus pour les plus appliqués.

Expérience d’utilisation et de performance

Comme nous l’avions prévu, ces appareils nous fournissent une double amplitude réseau pour les lignes 2,4 GHz et 5 GHz, disponible simultanément sous le même nom de réseau avec une couverture garantie de jusqu’à 140 mètres carrés pour chaque appareil, et un maximum recommandé de 460 mètres carrés pour le pack de trois.

Étant donné que dans un étage moyen pouvant atteindre 90 mètres carrés, ce type de réseaux maillés est excessif, nous avons cette fois concentré tous nos tests sur une villa de trois hauteurs et espaces extérieurs, avec un terrain total de 900 mètres, et une maison de 300 mètres habitables.

Bien que nous n’ayons pas pu atteindre le véritable plafond de vitesse promis par ces appareils, nous avons pu expérimenter l’une des connexions sans fil les plus puissantes (mais pas les meilleures) actuellement proposées par les opérateurs de notre pays, avec une ligne de fibre optique symétrique de 300 Mbps.

Et s’il est vrai qu’il y a généralement une certaine baisse de vitesse lorsque nous passons d’une connexion analogique à une connexion sans fil, elle est nettement accentuée lorsque nous nous connectons aux deux unités secondaires de l’eero WiFi, dans lesquelles nous avons reçu seulement la moitié du signal d’origine.

De même, il est vrai qu’une connexion stable entre 150 et 200 Mbps offre toujours des débits assez vite pour couvrir la plupart des interactions normales de nos appareils, du streaming vidéo en qualité 4K aux jeux vidéo en ligne.

Comme avec les systèmes eero Wifi précédents, le dernier modèle fait un excellent travail avec ces deux choses, fournissant un signal WiFi partout dans ma maison, même à l’extérieur dans ma cour et dans mon allée.

De plus, nous disposerons d’un excellent système de transition automatique entre les répéteurs, maintenant une connexion stable tout en se déplaçant d’une pièce à l’autre et en basculant entre les zones de couverture.

Enfin, après l’acquisition d’Amazon, tous les routeurs Eero ont commencé à inclure intégration avec Alexa assistant vocal, ajoutant la possibilité de contrôler certaines de ses fonctions via des commandes vocales.

Cependant, en plus de leur propre complexité (au-delà de la mise hors tension ou sous tension des appareils), nous n’avons pas trouvé d’utilitaire spécial, peut-être limité à une utilisation plus technique grâce à l’intégration avec des applications et des outils tiers tels que IFTTT.

Actuellement, nous pouvons trouver tous les forfaits eero WiFi disponibles sur le site Web d’Amazon lui-même, avec des prix qui varient entre 109 euros de son modèle unique, jusqu’à 279 euros du pack de trois que nous avons analysé.

Évaluation finale

Conception et construction8,5

Installation et logiciel 9.5