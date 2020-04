Façons d’utiliser plusieurs fenêtres d’application sur votre iPad

La dernière mise à jour d’iPadOS 13 apporte de nouvelles fonctionnalités de gestion des fenêtres qui font de l’iPad un remplacement parfait pour un ordinateur portable.Avec cette nouvelle version, vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres d’une application. C’est pourquoi nous vous expliquerons le fonctionnement de cette procédure.

Si vous souhaitez profiter de cet excellent appareil, nous vous montrons comment utiliser votre iPad comme écran Mac externe avec Sidecar. Le système d’exploitation iPadOS est livré avec plusieurs fonctionnalités et fonctions que vous ne pouvez pas manquer.

Créer plusieurs fenêtres d’une application par glisser-déposer

Afin de créer plusieurs fenêtres d’une application, le nouveau système d’exploitation iPadOS 13 fonctionne avec la fonction glisser-déposer qu’iOS 11 n’a pas pu développer complètement. Dans iOS 11, vous pouvez sélectionner des éléments, du texte ou des liens, puis les placer dans une autre application.

Maintenant, vous pouvez faire de même avec des sections d’une application. Il peut s’agir d’une note dans l’application Notes, d’un e-mail dans l’application Mail ou d’un lien dans Safari. La façon la plus simple d’illustrer ce nouvel outil est d’utiliser Safari, nous allons donc le prendre comme exemple.

Lorsque vous ouvrez un site Web dans Safari, vous devez maintenir un lien enfoncé et déplacer votre doigt. Cliquez et maintenez le lien et faites-le glisser vers le bord droit de l’écran. Maintenant, vous devez déplacer votre doigt vers le bord droit de l’écran jusqu’à ce que vous voyiez une barre noire et une icône Safari.

Ici, vous devez faire glisser votre doigt jusqu’à ce que vous voyiez une petite boîte Safari sur le bord de l’écran. Lorsque vous soulevez votre doigt, iPadOS pourra créer une nouvelle fenêtre Safari avec le lien ouvert. Les fenêtres de Safari s’ouvrent côte à côte.

Si vous souhaitez que la fenêtre s’ouvre dans un panneau Slide Over flottant, vous devez faire glisser le lien ou tout élément que vous avez collecté vers le bord de l’écran, mais vous devez vous arrêter avant que la barre noire n’apparaisse.

Vous devez faire glisser vers le bas de la fenêtre pour pouvoir tout ouvrir en mode Split View. Cette page s’ouvrira dans un panneau Slide Over lorsque vous soulevez votre doigt.

De la même manière, vous pouvez ouvrir un lien depuis Safari dans une nouvelle fenêtre plein écran en faisant glisser le lien vers le haut de celui-ci. Lorsque vous l’avez libéré, la fenêtre Safari s’ouvrira dans un nouvel espace.

Certaines applications comme Safari apporteront l’option “Ouvrir dans une nouvelle fenêtre” dans un menu contextuel. Si vous le souhaitez, vous pouvez appuyer et maintenir pour développer ou ouvrir une page dans une application et là vous verrez cette option.

Comment gérer et fermer des fenêtres à l’aide de l’application Expose

Si vous souhaitez toujours accéder à plusieurs fenêtres d’une application, les utilisateurs de macOS se sont familiarisés avec App Expose. La même chose se produit avec Mac.App Expose dans iPadOS 13 est utilisé pour répertorier et gérer toutes les fenêtres ouvertes pour une application spécifique.

Si vous souhaitez accéder au mode d’exposition de l’application, vous devez glisser un peu vers le haut depuis le bas de l’écran afin qu’il puisse afficher le Dock, tandis que l’application est ouverte sur l’écran. Vous pouvez voir l’icône de l’application actuelle dans le Dock. Vous devez cliquer dessus pour avancer.

Lorsque vous appuyez sur l’icône d’une application à partir du Dock, alors qu’elle reste ouverte, elle vous amènera sûrement à la vue Exposition de l’application.

Exposer l’application pour l’application Safari sur iPadOS 13

Là, vous verrez toutes les fenêtres ouvertes dans l’application dans tous les espaces. Appuyez simplement sur l’une des fenêtres pour vous déplacer entre elles. Si vous voulez sortir d’une fenêtre ou d’un espace particulier, faites-le simplement glisser pour le jeter.

Il est important de noter que App Switcher pourra également répertorier toutes les fenêtres ouvertes dans toutes les applications. Vous pouvez donc glisser vers le haut dans une seule fenêtre ou dans un espace de plusieurs fenêtres pour le supprimer.

Que faire si vous souhaitez ouvrir App Expose pour une application qui n’est pas dans le Dock? Vous pouvez le faire en utilisant les nouveaux menus contextuels de l’application. Accédez simplement à l’écran d’accueil et appuyez longuement sur l’icône de l’application.

De là, s’il y a plusieurs fenêtres ouvertes, vous verrez une nouvelle option appelée «Afficher toutes les fenêtres». Vous devez appuyer sur cette option pour ouvrir App Expose. Et il vous suffit d’appuyer sur l’option Afficher toutes les fenêtres du menu contextuel.

Si vous souhaitez créer une nouvelle fenêtre avec l’application Expose

Et si vous souhaitez commencer avec une nouvelle fenêtre vierge pour une application spécifique? En d’autres termes, que se passe-t-il si vous devez créer une autre fenêtre dans Safari?

Vous pouvez facilement le faire en utilisant la nouvelle fonctionnalité d’exposition des applications. Comme nous l’avons déjà mentionné, vous devez commencer par appuyer sur l’icône de l’application actuelle depuis le Dock, puis vous devez glisser légèrement vers le haut à partir du bas.

Vous devez appuyer sur l’icône d’application Notes du Dock lorsque l’application est au premier plan. Là, vous verrez une icône avec le symbole “Plus” (+) dans le coin supérieur droit. Vous devez appuyer dessus pour créer une nouvelle fenêtre vierge.

La pratique peut vous prendre parfaitement pour créer plusieurs fenêtres d’une application

À première vue, cela peut sembler un peu délicat, car Apple n’a pas fait un excellent travail pour mettre en évidence ces fonctionnalités. Beaucoup sont cachés derrière des options de glisser-déposer qui ne fonctionnent pas sur tous les éléments.

Lorsque vous utilisez iPadOS 13 et que de plus en plus d’applications commencent à recevoir des mises à jour pouvant prendre en charge ces fonctionnalités, essayez simplement d’appuyer et de maintenir les éléments dans l’application pour voir si vous pouvez faire glisser et déposer une fenêtre. Vous devriez continuer à expérimenter et vous commencerez à découvrir comment les outils multitâches fonctionnent et quand ils ne fonctionnent pas.

