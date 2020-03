Faire une sauvegarde lors de la Journée internationale de la sauvegarde

Aujourd’hui, le 31 mars, c’est Journée mondiale de la sauvegarde. Avez-vous sauvegardé vos fichiers? Sinon, ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas le seul et nous pouvons vous aider à le faire.

Vous voudrez peut-être profiter de ces moments de confinement pour sauvegarder tous vos documents importants. Cela peut être un bon moyen de profiter au maximum du temps que nous passons à la maison et d’éviter d’éventuels problèmes. Vous ne seriez pas la seule personne à avoir perdu des photos personnelles très appréciées.

Saviez-vous que la grande majorité des gens ne font pas de sauvegardes?

Près de 20% des utilisateurs d’ordinateurs ont été la cible d’une attaque de logiciel malveillant au cours de la dernière année.

68% des victimes n’ont pas pu récupérer leur téléphone portable après le vol.

Ajoutez un rappel mensuel à votre calendrier pour copier tous vos fichiers importants afin de ne pas les perdre pour des raisons inattendues et désagréables.

Comment faire une sauvegarde?

Faire une sauvegarde est très simple. Pour tout ordinateur de bureau ou portable ou ordinateur MAC, tout ce dont vous avez besoin est un périphérique de stockage externe, par exemple un disque dur externe.

Connectez le disque dur de stockage et copiez-y tous les fichiers importants que vous ne voulez pas perdre, qu’il s’agisse de photos personnelles, de vidéos, de documents texte, de clés de sécurité ou d’autres fichiers que vous souhaitez conserver pour plus de sécurité.

Il existe des méthodes pour sauvegarder automatiquement, mais ce sont des processus de configuration plus longs. De plus, il nécessite généralement un logiciel supplémentaire et l’unité de stockage est toujours connectée à l’ordinateur afin que la copie planifiée puisse être effectuée. Afin de ne pas trop vous compliquer dans ce processus, il suffit de prendre l’habitude de perdre une fois par mois quelques minutes à copier de nouvelles données que vous ne voulez pas perdre.

Une autre option consiste à acheter une unité de stockage ciblée pour les sauvegardes, qui apporte généralement un logiciel spécifique pour automatiser vos sauvegardes, même certaines d’entre elles permettent le clonage complet de votre disque dur.

Pour sauvegarder des fichiers importants sur votre mobile, il vous suffit de configurer votre mobile afin que les photos, vidéos et autres documents soient automatiquement copiés dans le cloud. Les appareils Android et iOS vous permettent de le faire. En dehors de cela, il n’est pas superflu d’ajouter une certaine sécurité d’accès au mobile afin que personne ne puisse y accéder si vous le perdez, comme une empreinte digitale, une reconnaissance faciale ou un modèle de sécurité.

