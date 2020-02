faisable, mais le marché n’est pas prêt

Avec la présentation d’un deuxième smartphone pliable, le Galaxy Z Flip, une chose est devenue évidente. Ces types d’appareils ont un suivi et ils auront un avenir. Avec la seule présentation de Galaxy Fold on pourrait penser que tout y mourrait. Mais non, d’autres encore devront arriver et les autres producteurs aussi.

la nouveau dispositif vient d’être mentionné n’est rien de plus qu’un modèle conçu pour corriger bon nombre des défauts de la précédente. Le premier était comme un prototype et en fait nous avons vu ce qui s’est passé lors du premier lancement. Dans tous les cas, Samsung a investi massivement et les progrès technologiques seront continus au départ.

Samsung et smartphones pliants

Apparemment, sur le même aveu que le géant sud-coréen, il serait également en mesure d’en produire un smartphone à trois volets, ou celui qui se plie deux fois pour créer trois parties différentes. La technologie est là, mais pour le moment ils ne l’utiliseront pas. Selon Roh Tae-moon, chef des divisions mobiles de Samsung, le marché n’est pas prêt.

Les mots de Tae-moon:

«Technologiquement, nous sommes en mesure de concevoir des téléphones qui se plient encore plus de fois, mais ce qui est plus important que la technologie de pliage elle-même, c’est le type de valeur à offrir aux consommateurs. Il est également important d’avoir un écosystème pour un contenu et des services suffisants avant de publier des variantes plus pliables. Le moment est venu où il y aura suffisamment de services disponibles sur ces téléphones pour offrir une valeur aux consommateurs. J’imagine un futur des appareils pliants où les gens peuvent facilement transporter de grands écrans en fonction de leurs besoins et les écrans sont pliés, peu importe combien de fois, dans n’importe quelle taille qu’ils veulent. “