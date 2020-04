Faites du sport à la maison également pendant la quarantaine

En ces jours d’enfermement que nous vivons, les distractions sont essentielles pour le rendre plus supportable l’impossibilité de sortir et d’aider à maintenir une attitude positive dans une situation qui nécessite un grand engagement. Dans ce contexte, faire du sport à la maison est non seulement devenu à la mode, mais s’est également avéré être l’une des activités les plus efficaces pour maintenir le bonheur et la bonne humeur.

Même si maintenant il est peut-être plus nécessaire que jamais, en général, une pratique sportive régulière contribue à une vie plus saine et ça peut être très amusant. Poids, boxe, yoga, cours de danse … Il y a des activités pour tous les goûts et beaucoup d’entre elles peuvent être réalisées confortablement à la maison. Que vous souhaitiez vous encourager à commencer une routine d’exercice ces jours-ci ou si vous vous entraîniez régulièrement auparavant, Huawei vous facilite la tâche.

Étant donné la situation actuelle, dans laquelle nous ne pouvons pas aller au gymnase, à la piscine ou courir au parc, la technologie nous aide à continuer à pratiquer le sport. Si nous jetons un coup d’œil au catalogue de produits Huawei, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour continuer à faire de l’exercice de manière amusante, complète et motivante.

D’une part, un smartphone complet où stocker toutes nos informations (comme le nouveau Huawei P40 ou Huawei Mate 30). Quant aux wearables, l’une des montres intelligentes qui a reçu les meilleures critiques des utilisateurs, la Watch GT 2e. Mais pas seulement: les écouteurs sans fil FreeBuds 3 réunissent tout ce que nous attendons dans un produit comme celui-ci: qualité sonore et autonomie. Et le groupe ferme la balance Huawei Smart.

Le principal avantage de tous ces appareils, en plus de leurs performances, est intégration transparente dans l’écosystème Huawei, pouvoir tout enregistrer dans l’application Santé. À partir du téléphone, nous pouvons inclure à la fois des accessoires portables Huawei et des accessoires, facilitant davantage leur utilisation.

Huawei Watch GT 2e, l’entraîneur au poignet également en quarantaine

Les montres connectées ont depuis longtemps cessé d’être utiles dans un seul cadre. De nouveaux designs les rendent un complément parfait tant pour la pratique du sport que pour notre quotidien ou même un événement important. En plus d’une élégante lunette, il vous suffit de changer le bracelet et nous avons déjà une montre pour toute situation.

La Huawei Watch GT 2e est l’un des plus polyvalents qui soit. D’une part, il associe un design minimaliste à un cadre en acier inoxydable. De l’autre, il incorpore à la fois les capteurs et les fonctions nécessaires pour collecter nos données de pratique d’exercice aussi précisément que possible.

La batterie de la nouvelle Huawei Watch GT 2e atteint une autonomie pouvant aller jusqu’à deux semaines.

La batterie est un autre aspect différenciant de la Huawei Watch GT 2e. Grâce à sa puce Kirin A1, il gère efficacement sa batterie jusqu’à deux semaines d’utilisation sans passer par le chargeur.

S’adaptant à notre nouvelle routine d’entraînement à domicile, la Huawei Watch GT 2e effectue suivi en temps réel de notre fréquence cardiaque, de nos calories et de la durée de notre entraînement, que nous soyons sur un tapis roulant ou que nous fassions d’autres types d’exercices en salle tels que des redressements assis, des squats ou des pompes.

Enfin, si ce qui nous manque le plus c’est notre entraîneur personnel nous dit dans le gymnase ce que nous devons faireLa Watch GT 2e peut également vous fournir sans problème, avec une série d’exercices configurés pour faire ressortir le meilleur de vous-même. Il intègre jusqu’à 85 modes d’entraînement disponibles tels que l’escalade, le parkour ou le skateboard (pour quand on sort dehors).

Mais tout le matériel sans bon logiciel derrière est boiteux. Toujours à domicile, les utilisateurs peuvent continuer à enregistrer leurs progrès sur l’application Santé sur les appareils Huawei. Le moyen le plus efficace de vérifier les résultats de nos efforts, également à domicile.

Huawei Smart Scale, faites de votre ennemi un allié

Traditionnellement, l’échelle a été considérée comme un ennemi. Tous les efforts déployés dans le sport et l’alimentation se rejoignent en un seul instant: celui de monter sur l’échelle.

Cependant, il est temps de changer notre vision et de voir la balance comme un bon allié dans notre objectif, à la fois pour gagner et perdre du poids et pour nous maintenir. Pendant l’état d’alarme et le processus de quarantaine que nous devons effectuer, l’échelle peut être très utile, servant de motivation supplémentaire.

Huawei a également sa propre échelle, ce qui est loin du concept traditionnel. Pour commencer, nous pouvons le synchroniser avec nos appareils via l’application Santé, en collectant toutes les données à chaque fois que nous nous pesons.

Pour commencer, chaque fois que nous monterons, nous pourrons connaître, en plus du poids: le pourcentage de graisse corporelle, l’IMC, la masse musculaire, le pourcentage d’eau, la masse osseuse, les protéines, la graisse viscérale et le TMB. Comment l’obtient-il? Et bien en suivant le modèle mathématique et l’algorithme d’analyse en composantes principales et en suivant les conseils de l’Institut chinois des sciences du sport (CISS).

Mais pas seulement ça. Grâce à sa propre application Huawei Smart Scale, vous pouvez également recevoir une série de suggestions et de programmes de formation personnalisés pour atteindre vos objectifs en fonction des données collectées par la balance elle-même.

FreeBuds 3, liberté de mouvement tout en écoutant de la musique

Faire du sport avec de la musique est beaucoup plus agréable que sans elle, surtout si nous commençons à faire du sport. Les temps nouveaux et les innovations dans les casques nous ont fait dire adieu aux câbles. Les Huawei FreeBuds 3 ont une charge sans fil et, en outre, avec P40 Pro ou Mate 30 Pro vous pouvez l’utiliser comme une autoliquidation.

D’une part, nous avons un design qui ne laisse personne indifférent, avec un boîtier de charge circulaire et une belle variété de couleurs. Mais aussi, la conception des écouteurs est également parfaite pour vous ne te fais pas mal à l’oreille après plusieurs heures d’utilisation ne pas tomber pendant la pratique de l’exercice.

Grâce à son étui de chargement sans fil, vous pouvez charger le casque à l’aide du Huawei P40 Pro ou du Mate 30 Pro.

En termes d’utilisation, les nouveaux FreeBuds 3 offrent une suppression du bruit et une qualité sonore sans précédent grâce à son driver dynamique 14nm. L’autonomie est un autre de ses points forts, avec jusqu’à quatre heures d’utilisation et jusqu’à 20 heures grâce à son boîtier de recharge.

Huawei vous accompagne également pour atteindre vos objectifs sportifs

Mens sana en corpore sana. Dans le cadre de la campagne que Huawei a commencée pour aider à faire face à la crise Covid19, #HuaweiContigo met à votre disposition ses applications et appareils pour vous aider à maintenir une vie plus saine pendant l’état d’alarme.

Mais pas seulement ça. Il a également pris une série de mesures pour faciliter encore plus l’utilisation des appareils et services Huawei:

Retrait gratuit de l’appareil: Si vous devez réparer un produit Huawei dans son service technique, vous n’aurez pas à aller n’importe où. Contactez Huawei et ils viendront vous chercher à votre domicile, le répareront et vous l’enverront une fois terminé.

Extension de garantie: Compte tenu de la situation actuelle, tous les produits dont la garantie a expiré ou expire entre le 15 mars 2020 et le 14 juin 2020 prolongeront leur garantie jusqu’au 15 juin 2021.

LIVRAISON GRATUITE: Si vous devez acheter un nouveau produit auprès de Huawei, vous pouvez continuer à bénéficier de la livraison gratuite avec un délai de livraison compris entre un et deux jours.

Si vous voulez faire du sport pendant ces jours, entrez dans la boutique Huawei et équipez-vous de la meilleure technologie pour faire ressortir le meilleur de vous-même.