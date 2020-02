Faker est partiellement propriétaire de sa propre équipe

Lee “Faker” Sang-hyeok c’était un Superstar de l’esport et un membre clé du T1 Création de l’équipe de League of Legends 2013. Un nouveau contrat de trois ans avec l’équipe à laquelle il appartenait le nomme “propriétaire partiel” de l’équipe. Tel que rapporté pour la première fois par ESPN, alors que le talentueux mid laner a déclaré avoir reçu des offres de «chèques en blanc» d’équipes hors de Corée du Sud, le joueur de 23 ans restera avec la seule équipe de professionnels avec laquelle il a toujours joué.

League of Legends: Faker champion absolu à la recherche d’une nouvelle victoire avec son équipe

L’accord de trois ans est le contrat le plus long accordé en vertu des règles de émeute, producteur de la Ligue. Selon T1, “Faker jouera un rôle de leadership au sein de l’organisation après sa carrière de joueur et contribuera à faciliter les opérations mondiales.” Le PDG Joe Marsh “Depuis le début du T1, Faker a été la clé du succès de notre équipe et sa passion immortelle pour cette organisation continuera de nous poursuivre même maintenant qu’il est partiellement propriétaire de T1 Entertainment & Sports. Après la retraite de Faker, le prochain chapitre de son héritage commencera dans un rôle de leadership avec T1, contribuant ainsi à façonner la prochaine génération d’athlètes de sport électronique d’élite. “

Faker a gagné trois championnats de League of Legends avec T1. Maintenant avec un contrat qui dure jusqu’à 2022 ils peuvent essayer de venger le résultat de l’année dernière, c’est-à-dire une défaite en demi-finale contre G2 Esports. L’équipe T1 est actuellement à la troisième place du classement ESPN League of Legends. Il est le seul joueur à avoir remporté tous les tournois internationaux organisés par Riot Games et dans un communiqué, il a déclaré: “Je suis honoré de devenir propriétaire partiel de T1 et j’ai hâte de travailler avec l’équipe, au-delà de ma carrière en tant que joueur. J’adore cette équipe et je suis fier d’aider à façonner l’avenir de cette organisation. “