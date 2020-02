Falcon & Winter Soldier Image révèle la connexion du film Black Panther

Une toute nouvelle Le faucon et le soldat d’hiver l’image lie le spectacle à la scène post-crédits de Black Panther. La première série Disney + de Marvel Studios reçoit une poussée de date de sortie de cet automne à août. Avec cela, le marketing de l’émission devrait s’intensifier dans les prochains mois, mais avant même que les promotions appropriées ne commencent, Falcon et le soldat d’hiver définissent des images et des publications sur les réseaux sociaux de personnes impliquées donnent déjà aux fans une idée de ce à quoi s’attendre de le projet.

Une grande partie de ce qui est connu concernant l’histoire du Falcon et du soldat d’hiver tourne autour du nouveau rôle de Sam Wilson (Anthony Mackie) en tant que successeur choisi de Steve Rogers en tant que Captain America. Le casting de Wyatt Russell dans le rôle de John Walker, alias Agent américain, confirme les rumeurs selon lesquelles le récit porterait sur le gouvernement s’opposant à ce choix. Cependant, en tant que co-responsable de l’émission, il est sûr de dire que Bucky sera également en bonne place dans la série et recevra son propre arc. Alors que Marvel Studios n’a pas encore dit quelque chose de concret sur ce que sera son voyage personnel dans la série post-Avengers: Endgame, un nouveau post de Stan fait allusion aux liens de l’émission avec le dard de Black Panther où il obtient un nouveau personnage: White Wolf.

L’acteur a récemment profité de ses histoires Instagram pour partager une image de l’ensemble de The Falcon and the Winter Soldier. Il semble que des panneaux de fenêtre crasseux soient recouverts de graffitis variés, dont les mots “WHITE WOLF” éclaboussés sur la partie supérieure du cadre. Découvrez la capture d’écran du message de Stan sur les réseaux sociaux ci-dessous:

Cette révélation survient juste après que Marvel Studios ait déposé sa bande-annonce Disney + au Super Bowl de cette année, où les fans auront leur premier aperçu de The Falcon and the Winter Soldier, ainsi que de WandaVision et Loki. Dans le clip, les téléspectateurs ont vu les cheveux plus courts de Bucky (fidèles au concept art et aux affiches précédemment publiés pour le spectacle) alors qu’il faisait équipe avec Falcon. La paire affronte le baron Zemo (Daniel Brühl), le cerveau derrière les événements de Captain America: Civil War, qui a été désigné comme le grand méchant de la série. Stan a également publié le premier officiel de la prochaine série avec Bucky et Sam, qui figurait dans la bande-annonce.

Depuis la confirmation de The Falcon and the Winter Soldier, beaucoup se demandent s’il ne s’agit que d’un titre temporaire. Après tout, Sam et Bucky ont techniquement différents alter ego maintenant – le premier en tant que Captain America après les événements de Fin du jeu, tandis que le second en tant que White Wolf, qui est le surnom qui lui a été donné pendant qu’il se réhabilitait à Wakanda. À première vue, Sam peut avoir à se battre pour son droit d’assumer le personnage de Captain America, mais cela a toujours été un mystère pourquoi Bucky a apparemment abandonné son nouveau surnom. Cela n’a jamais été mentionné lors des événements de Avengers: Infinity War et Endgame pour des raisons évidentes. Cette dernière révélation de Stan confirme qu’elle entrera en jeu lors de son arc personnel dans la série.

Est-ce à dire que le spectacle mettra en vedette Wakanda ou même un camée de quelqu’un dans la distribution de Black Panther? C’est incertain. Sans aucun contexte pour la photo, il est difficile d’évaluer ce qui se passe. D’après ce que l’on sait, seuls les Wakandais connaissent Bucky sous le nom de White Wolf, il est donc possible que cette image ait quelque chose à voir avec eux. Il convient également de noter que la dernière fois que les fans ont vu Zemo, il était châtié par Everett Ross (Martin Freeman) pour ses manigances de la guerre civile, qui a été un acteur clé dans les événements de Black Panther. Donc, il pourrait peut-être y avoir des liens narratifs entre Le faucon et le soldat d’hiver et le film.

