Falcon & Winter Soldier incarne un acteur de Supergirl dans un rôle inconnu

Le faucon et le soldat d’hiver a ajouté Carl Lumbly de Supergirl à son casting, bien que son rôle soit toujours un mystère. L’un des programmes les plus en vogue à Disney + cette année, la propriété MCU complète sa distribution alors que la production se poursuit avant la date de sortie estivale du service de streaming. La série de super-héros termine le tournage à Atlanta, bien que la production ne se soit pas déroulée sans accroc, une catastrophe naturelle ayant interrompu les tournages à Porto Rico.

Le Falcon et le Winter Soldier incarnent Anthony Mackie et Sebastian Stan en représailles de leurs rôles MCU, Falcon et Winter Soldier, respectivement. Les événements de la série se déroulent au lendemain de Avengers: Fin de partie, lorsque Captain America a choisi de rester dans le passé et a apparemment passé le flambeau de ses responsabilités (et de son bouclier) à Sam Wilson. Chaque indice de sortie de la production suggère que le ton de la série sera différent des films récents de Marvel, avec plus d’une ambiance de comédie amicale.

Par date limite, Lumbly rejoindra le casting de la série, et l’acteur vétéran n’est pas étranger aux spectacles de super-héros. Le joueur de 68 ans a récemment joué un rôle récurrent dans The CW’s Supergirl, jouant M’yrnn J’onzz. Il a également exprimé Martian Manhunter dans un certain nombre de spectacles de Justice League au début du siècle, ce qui en fait une extension naturelle de ses capacités de super-héros. En plus de cette expérience, il a joué le rôle de Dick Hallorann dans Doctor Sleep en 2019.

Lumbly rejoint un casting déjà rempli à ras bord avec un talent de haut niveau au-delà de Mackie et Stan. Daniel Brühl et Emily VanCamp devraient reprendre leurs propres rôles à partir du MCU, où ils ont joué Helmut Zemo et Sharon Carter, respectivement. Peu de temps après, Wyatt Russell a également été annoncé comme membre de la distribution. Avec la nature interconnectée du MCU, il ne serait pas non plus surprenant de voir certains des principaux acteurs de la franchise Avengers apparaître à un moment ou à un autre.

Bien que le rôle de Lumbly dans la série ne soit pas clair, les spéculations suggèrent qu’il pourrait jouer Isaiah Bradley. Il est apparu pour la première fois dans une bande dessinée de 2003 conçue par Robert Morales, Kyle Baker et Axel Alonso, intitulée Truth: Red, White & Black. La caractérisation canonique de Bradley est un autre sous-produit du programme Super Soldat de la Seconde Guerre mondiale qui a créé Captain America. En fait, Bradley est parfois considéré comme une alternative à Captain America. Reste à voir comment Bradley s’inscrirait dans la chronologie de la série, tout comme si c’est effectivement le personnage que Lumbly jouera.

Le faucon et le soldat d’hiver devrait être diffusé sur Disney + en août 2020.

