Fallout 76 arrive sur Steam en avril avec une mise à jour gratuite

Fallout 76 a contourné Steam lors de sa sortie en octobre 2018, optant plutôt pour le lancement via le propre lanceur de Bethesda. L’éditeur a maintenant confirmé une date de sortie pour Steam – et c’est (relativement) bientôt.

Fallout 76 fera ses débuts sur Steam le 7 avril aux côtés de la mise à jour gratuite des Wastelanders, qui ajoute des PNJ au jeu. Bethesda stocke le magasin Steam avec le jeu de base et l’édition Wastelanders Deluxe.

De plus, Bethesda vendra la monnaie de microtransaction du jeu, Atoms, ainsi que des abonnements au programme Fallout 1st, ainsi que le pack Tricentennial et les packs de contenu Raider et Settler (plus d’informations ci-dessous).

Une chose importante à savoir est que les adhésions Atoms et Fallout 1st pour Fallout 76 sur Bethesda.net Ne fera pas transfert vers Steam. Les atomes ne se déplacent pas entre les plates-formes, mais Bethesda a confirmé que les articles achetés avec Atoms seront partagés entre Steam et Bethesda.net.

Packs de nouveaux contenus Fallout 76:

Descriptions via Bethesda

Pack de contenu Raider

Planteur de voiture de mine – Un petit planteur pour vos cultures quand aucune saleté n’est disponible (à construire dans votre C.A.M.P.) Raider C.A.M.P. – Changez l’apparence de votre Vault-Tec C.A.M.P. déployable pour lui donner un Raider edgeRaider Stash Box – Boite de rangement sur le thème Raider pour votre C.A.M.P.Raider Faction Flag – Nouveau drapeau pour votre C.A.M.P. qui montrent votre allégeance à CraterRaider Pathfinder Outfit – Ressemblez à un autre résident de Crater avec cette tenue (comprend un masque et un bandana) Raider Conquest Loot Bag – Raider-style Loot bag, complet avec skullRaider Pillager Backpack – A Raider-style backpackRaider Marauder Power Armor Skin – Apparence unique pour votre Power Armor basée sur les Crater RaidersEnsemble de contenu de colon

Garden Truckbed Trailer – Une petite jardinière pour vos cultures quand aucune saleté n’est disponible (à construire dans votre C.A.M.P.) Settler C.A.M.P. – Changez l’apparence de votre Vault-Tec C.A.M.P. déployable pour lui donner une apparence de colon Settler Stash Box – Stash sur le thème Settler pour votre C.A.M.P.Settler Faction Flag – Nouveau drapeau pour votre C.A.M.P. qui montrent votre allégeance à FoundationSettler Mechanic Outfit – Ressemblez à un autre résident de Foundation avec cette tenue (comprend un chapeau) Settler Traveler Loot Bag – Settler-style Loot bag qui ressemble à un étui de voyageSettler Relief Backpack – Un sac à dos de style SettlerSettler Vigilante Power Armor Skin – Apparence unique basée sur les Foundation Settlers

Fallout 76 a été lancé de façon assez difficile et Bethesda a mis en œuvre plusieurs mises à jour de contenu importantes depuis la sortie du jeu afin de répondre aux préoccupations des joueurs. Avant Wastelanders, Fallout 76 a vu de nouvelles quêtes ajoutées dans Wild Appalachia, un mode bataille royale dans Nuclear Winter et des raids en équipe difficiles.

Dans la critique Fallout 76 de GameSpot, Edmond Tran a écrit: “Bethesda a déclaré qu’elle avait l’intention de continuer à soutenir le jeu pendant longtemps, mais au lancement, Fallout 76 est une mauvaise expérience. Il y a des échos des qualités admirables de la série, mais regardez au-delà cette façade, devant les jolies animations de Vault Boy, devant les pistes radio familières, et vous ne trouverez aucun cœur – juste une friche sans importance vouée à être détruite encore et encore. “

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.