Fantastic Four pourrait être la raison pour laquelle nous allons devoir attendre si longtemps pour un nouveau film “Avengers” – .

“Nous n’avons même pas mentionné que nous fabriquions Black Panther 2. Et nous n’avons pas mentionné que les Gardiens de la Galaxie 3 arrivent. Nous n’avons même pas eu le temps de parler de Captain Marvel 2, au fait. Je n’ai même pas eu le temps de parler des Fantastic Four. Et il ne reste plus de temps pour parler des mutants », a déclaré Kevin Feige en juillet au Comic-Con, à la fin du panel Marvel où l’exécutif a révélé les plans de la phase 4.

Avec cela, Feige a confirmé que les propriétés nouvellement acquises de Disney seraient bientôt incluses dans le MCU, et les histoires futures fourniront les équipes très attendues Fantastic Four et X-Men dont nous rêvions. Ce qui était étrange dans l’annonce de la phase 4 de Marvel, c’est qu’elle ne contenait aucune nouvelle sur Avengers, Guardians ou Spider-Man, bien que nous apprenions bientôt que Spider-Man 3 serait inclus dans la phase 4.

Un film Avengers 5, cependant, pourrait avoir besoin de quelques années de plus – nous avons besoin de beaucoup de nouveaux héros dans l’équipe épuisée, ainsi que de nouveaux méchants à affronter. Mais si cette fuite s’avère être vraie, alors nous devrons peut-être attendre encore plus longtemps pour Avengers 5 que nous ne le pensions, car Marvel pourrait se concentrer sur les Quatre Fantastiques ensuite.

C’est facilement l’une des meilleures et des plus excitantes rumeurs de Marvel que j’ai vues jusqu’à présent, révélant que non seulement Marvel envisage d’ajouter Spider-Man au premier film de Fantastic Four, mais que le studio se penche également sur la vraie vie de mari et femme duo John Krasinsky et Emily Blunt pour les rôles de – vous l’avez deviné – Mister Fantastic (Reed Richards) et sa femme, Invisible Woman (Sue Storm).

Le croisement se produirait à un moment donné de la phase 5 à l’époque du film Fantastic Four. C’est ce qu’a dit un vétéran de l’industrie qui a été le premier à révéler que Spider-Man et Black Panther apparaîtraient dans Captain America: Civil War. C’est Mikey Sutton, qui a révélé certains des plans de la phase 5 de Marvel sur la chaîne YouTube Everything Always.

Marvel veut ramener les Fantastic Four à l’essentiel, a-t-il affirmé. Contrairement aux Avengers, ils sont une famille, un détail qui jouera un rôle important dans la version cinématographique de l’équipe de Marvel. De plus, ce sont des explorateurs, ce qui signifie que chaque film les fera voyager dans des mondes et des dimensions différents.

Source de l’image: YouTube

L’équipe Fantastic Four pourrait être présentée dès Ant-Man 3 – qui devrait être l’un des premiers films 2022 de la phase 5 – avant d’obtenir son propre film. Le royaume quantique et les particules Pym peuvent également jouer un rôle important dans les aventures de Fantastic Four. L’antagoniste initial devrait être Mole Man, qui serait un hommage au premier numéro de la bande dessinée. Et Peter Parker, qui sera devenu le protégé de Reed Richard à ce moment-là, voudra apparemment rejoindre l’équipe. Si cela est vrai, alors Fantastic Four pourrait être le deuxième film MCU de Tom Holland après Spider-Man 3 dans le cadre du nouvel accord Disney-Sony, pas Avengers 5.

La vidéo YouTube ci-dessous spécule que Fantastic Four pourrait devenir l’un des principaux piliers du MCU à l’avenir, et c’est pourquoi nous ne pourrions pas obtenir une équipe Avengers de si tôt. Au lieu de cela, le premier film Fantastic Four autonome pourrait être le croisement le plus important depuis Fin du jeu et pourrait être programmé à un moment donné en 2022, probablement dans la fente de novembre. Nous savons déjà que Marvel a enregistré quatre dates pour cette année et a confirmé que Black Panther 2 sera présenté en première en mai 2022. Ant-Man 3 et Captain Marvel 2 devraient également baisser en 2022.

Pour en revenir à Emily Blunt, un rapport publié il y a quelques jours a déclaré qu’elle avait parlé à Marvel lors du tournage de Disney’s Jungle Cruise. Ce rapport dit qu’elle a été approchée pour une grande partie dans Doctor Strange dans le multivers de la folie. Mais la voir avec son mari dans la vraie vie jouer les rôles principaux dans les films Fantastic Four serait un développement remarquable. Quant à Krasinsky, il a dit qu’il essayait de décrocher le rôle de Captain America il y a des années, donc il était définitivement intéressé par le MCU. Ce rôle est allé à Chris Evans, qui, ironiquement, est apparu dans une précédente itération des Quatre Fantastiques en tant que Johnny Storm.

Inutile de dire que ce n’est qu’une rumeur, quelle que soit la fiabilité de la source. Marvel n’a pas encore confirmé de plans pour ses propriétés Fox, alors ne vous en faites pas trop pour l’instant. Découvrez les vidéos YouTube suivantes pour avoir une meilleure idée de cette nouvelle fuite de Mikey Sutton:

