Fantastique pour iPad désormais amélioré pour la nouvelle fonctionnalité du trackpad iPadOS 13.4

L’application de calendrier populaire Fantastical a été mise à jour aujourd’hui avec la prise en charge du curseur pour iPadOS 13.4 et une variété d’autres changements. Cette mise à jour intervient après la révision de Fantastical en janvier avec une nouvelle application universelle puissante et bien plus encore.

La nouvelle prise en charge de Fantastical pour le contrôle du curseur iPad signifie que l’application est complètement optimisée pour les nouvelles capacités introduites avec iPadOS 13.4. Cela vous permet de naviguer dans l’application, d’ajuster les entrées d’agenda et d’utiliser plus facilement les gestes avec le curseur iPadOS.

La mise à jour comprend également une variété de modifications notables à l’interface de calendrier et bien plus encore. Voici les notes de version complètes de la mise à jour d’aujourd’hui vers Fantastical:

Prise en charge du curseur sur iPadOS 13.4

Un aperçu des événements et tâches environnants s’affiche désormais lors de l’affichage des invitations entrantes

La météo est désormais affichée les jours sans événements lors de l’affichage d’un ou deux jours à la fois dans la liste

L’affichage Jour et Semaine peut désormais afficher plus d’heures à la fois

Espacement resserré dans la vue mensuelle pour rendre plus de texte visible

Les notifications d’événements et de tâches apparaissent désormais lorsque Fantastical est actif

En appuyant sur les en-têtes de date dans la liste des événements de l’application de montre, les prévisions météorologiques s’affichent désormais.

Amélioration de la réactivité de synchronisation entre iPhone et Apple Watch

Correction d’un problème qui empêchait la synchronisation de l’Apple Watch et arrêtait la mise à jour

Correction d’un problème où les comptes Office 365 ne demandaient pas de nouvelle autorisation si la connexion expirait

Correction d’un problème où l’invite de demande d’accès à la synchronisation G Suite pouvait entraîner la non-synchronisation de certains événements

Correction d’un problème où de longs événements pouvaient apparaître au mauvais moment lorsque l’option d’afficher uniquement les heures du début à la fin était activée

Correction d’un problème où les tâches quotidiennes ne s’affichaient pas correctement dans la vue mensuelle

Correction d’un plantage lors de l’envoi de modifications à Todoist hors ligne

Diverses corrections et améliorations

Fantastical est disponible pour iPhone, iPad, Mac et Apple Watch à 4,99 $ par mois ou 3,99 $ par mois lorsqu’ils sont facturés annuellement. En savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités de Fantastical 3 dans notre examen complet.

