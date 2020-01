FAQ de Pokemon Home: prix, date de sortie, jeux compatibles, etc.

Pokemon Home, un nouveau service de stockage cloud dans la veine de Pokemon Bank pour 3DS, devrait être lancé sur Nintendo Switch et les appareils mobiles le mois prochain. Bien que nous connaissions Home depuis juin dernier, The Pokemon Company n’a partagé que récemment tous les détails sur le service, y compris le coût et le type de fonctionnalités qu’il offrira.

Apparemment, le plus grand attrait de Pokemon Home est de pouvoir ramener les monstres que vous avez capturés dans les jeux précédents à Pokemon Sword and Shield sur Switch, mais le service offre également d’autres fonctionnalités. Comme nous l’avons récemment appris, Pokemon Home vous permet également d’échanger des Pokémon avec d’autres joueurs en dehors des jeux réels, et vous pouvez l’utiliser pour vérifier des informations sur Pokémon ainsi que des statistiques de combat.

Pour vous aider à comprendre tout ce que le service implique, nous avons rassemblé ci-dessous tous les détails les plus importants sur Pokemon Home, de son prix et de ses fonctionnalités à tous les jeux compatibles avec lui. Vous pouvez en savoir plus sur Pokemon Home sur son site officiel.

Qu’est-ce que Pokemon Home?

Comme Pokemon Bank, Pokemon Home est un service cloud qui vous permet de stocker les Pokémon que vous avez capturés à partir de divers jeux en un seul endroit et de les déplacer facilement entre les titres. Le service offre également une poignée d’autres fonctions auxiliaires, telles que la possibilité d’échanger des Pokémon, d’afficher des informations détaillées sur vos monstres et de vérifier les données de bataille pour les compétitions en ligne se déroulant dans Sword and Shield.

Combien coûte Pokemon Home?

Pokemon Home sera disponible en deux niveaux: gratuit et premium. Le premier peut être utilisé sans frais et vous donne accès à la plupart des fonctionnalités du service, bien qu’en capacité limitée; Par exemple, vous ne pourrez stocker qu’un maximum de 30 Pokémon dans le cloud en utilisant le plan gratuit, et vous ne pouvez déposer qu’un seul Pokémon dans le Global Trade System à la fois.

Le plan premium, d’autre part, comporte des frais d’abonnement et offre plus d’avantages, y compris une plus grande capacité de stockage. Avec un plan premium, vous pourrez déposer 6000 Pokémon à domicile et vous pouvez placer trois Pokémon dans le GTS à la fois. Un plan premium vous donne également accès à certains avantages et fonctionnalités supplémentaires, tels que la fonction de juge, qui vous permet de consulter les statistiques de base de votre Pokémon.

Le plan premium Pokemon Home coûtera 3 USD pour un mois, 5 USD pour trois mois et 16 USD pour 12 mois – un peu moins que le prix d’un abonnement Nintendo Switch Online. Vous pouvez voir la répartition complète des fonctionnalités pour chaque niveau du service ci-dessous.

DescriptionBasePremiumDéplacement de Pokémon de la banque Pokémon IndisponibleDisponibleNombre de Pokémon pouvant être déposés30

Pokemon6,000

Pokemon Nombre de Pokémon pouvant être placés dans la Wonder Box à la fois3

Pokemon10

Pokemon Nombre de Pokémon pouvant être placés simultanément dans le GTS1

Pokemon3

PokemonRoom TradeParticipateParticipate et hostJudge functionUnavailableAvailable

Ai-je besoin de Nintendo Switch en ligne pour utiliser Pokemon Home?

Pokemon Home est un service distinct de Nintendo Switch Online, donc un abonnement pour l’un ne vous donne pas accès à l’autre. Vous n’avez pas besoin d’avoir un abonnement Nintendo Switch Online pour utiliser Pokemon Home, mais vous avez besoin d’un compte Nintendo, qui peut être créé gratuitement sur le site Web de Nintendo. Cependant, un abonnement Switch Online est requis pour utiliser les fonctionnalités en ligne de Pokemon Sword and Shield.

Quels jeux sont compatibles avec Pokemon Home?

La version Nintendo Switch de Pokemon Home est compatible avec Let’s Go Pikachu et Eevee et Pokemon Sword and Shield. De plus, les versions Switch et mobile du service peuvent se connecter à Pokemon Bank, ce qui vous permet de faire passer votre Pokemon de 3DS à Switch. Cependant, vous devrez avoir un abonnement Pokemon Home premium pour transférer Pokemon de la banque.

Les Pokémon que vous avez déplacés de Let’s Go Pikachu et Évoli à la maison peuvent être récupérés dans ces jeux ou dans Pokemon Sword and Shield, à condition qu’ils apparaissent dans le Galar Pokedex; cependant, tous les Pokémon de Let’s Go que vous avez pris dans Sword ou Shield ne peuvent plus être utilisés dans leur jeu d’origine. De même, les Pokémon que vous avez transférés de Bank to Home ne peuvent plus être renvoyés vers 3DS.

En plus de ces titres, Pokemon Home sera également compatible avec Pokemon Go; cependant, la prise en charge du jeu mobile ne sera pas disponible au lancement du service et sera mise en œuvre dans le futur.

Quelle est la différence entre les versions Switch et Mobile de Pokemon Home?

Vous aurez accès à la fois aux versions Switch et mobile de Pokemon Home, à condition que vous possédiez le matériel approprié et que vous les ayez liés au même compte Nintendo. Bien que de nombreuses fonctionnalités du service soient disponibles sur les deux plates-formes, chacune possède également des fonctionnalités uniques. Par exemple, seule la version Switch de Pokemon Home est compatible avec les jeux Switch Pokemon. La version Switch vous permet également d’échanger des Pokemon Home Points – que vous pouvez accumuler en utilisant le service – contre des Battle Points, un type de monnaie dans le jeu utilisé pour acheter des objets spéciaux axés sur la bataille à la Battle Tower dans Sword and Shield .

La version mobile, quant à elle, offre la possibilité d’échanger des Pokémon et de recevoir des cadeaux mystères exclusifs. En plus de cela, la version mobile affiche des informations plus détaillées sur un Pokémon, telles que ses capacités et les mouvements qu’il peut apprendre. Vous pouvez également utiliser la version mobile pour consulter les mises à jour ainsi que les données de bataille pour les compétitions en ligne de Sword and Shield, bien que cette fonctionnalité soit ajoutée quelque temps après le lancement du service. Vous pouvez voir ci-dessous les fonctionnalités disponibles dans chaque version de Pokemon Home.

FonctionnalitéVersion Nintendo SwitchMobile Pokemon avec Pokemon: Let’s Go Pikachu et Let’s Go EeveeEn stockNon disponibleMove Pokemon avec épée et bouclier PokemonEn stockIndisponibleMove Pokemon avec Pokemon BankDisponibleDisponibleJudge PokemonDisponible

Comment échangez-vous Pokemon à travers la maison?

Comme mentionné précédemment, la version mobile de Pokemon Home vous offre la possibilité d’échanger Pokemon avec d’autres joueurs. Le service propose quatre options de trading différentes: le Global Trade System, Wonder Box, Room Trade et Friend Trade.

Le Global Trade System vous permet d’offrir un Pokémon en échange d’un monstre spécifique. Vous pouvez spécifier quel Pokémon particulier vous recherchez – même si vous ne l’avez pas enregistré dans National Dex de Pokemon Home – en fonction de son sexe et de son niveau. Lorsqu’un autre joueur propose un Pokémon qui correspond à vos critères, les monstres seront automatiquement échangés. Vous aurez également la possibilité de rechercher des Pokémon que d’autres joueurs ont installés sur le GTS et de rechercher vous-même des métiers potentiels.

Wonder Box, quant à lui, fonctionne un peu comme la fonction Surprise Trade de Pokemon Sword and Shield. Un Pokémon que vous placez dans la Wonder Box sera échangé contre un Pokémon aléatoire offert par un autre joueur. La version gratuite de Pokemon Home vous permet de placer trois Pokémon à la fois dans la Wonder Box, tandis que le plan premium vous donne la possibilité d’en placer 10.

Le commerce de pièce vous permet de mettre en place une salle et d’échanger avec les autres joueurs qui se joignent. Les salles peuvent accueillir jusqu’à 20 joueurs à la fois, et vous ne saurez pas quel Pokémon vous recevrez tant que les échanges ne seront pas terminés. Tous les utilisateurs de Pokemon Home pourront rejoindre les salles, mais seuls ceux qui ont un plan premium peuvent en créer un.

Enfin, Friend Trade vous permet d’échanger des Pokémon directement avec d’autres joueurs que vous avez enregistrés sur votre liste d’amis Pokemon Home. The Pokemon Company note: “Les fonctionnalités liées à l’ajout et à la gestion d’amis dans Pokemon Home ne peuvent pas être utilisées par les utilisateurs de moins de 16 ans.”

Quand Pokemon Home se lance-t-il?

La société Pokemon n’a pas encore fixé de date de sortie exacte pour Pokemon Home, mais le service devrait être lancé pour Switch et mobile courant février 2020.

