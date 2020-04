FAQ sur le suivi des contacts iPhone et Android COVID-19: What govt. voit, où les données sont stockées, plus

Apple et Google ont annoncé leur partenariat il y a deux semaines pour développer le traçage des contrats via Bluetooth dans iOS et Android. La semaine dernière, nous avons partagé des détails sur son fonctionnement et son déploiement, et nous avons aujourd’hui des réponses aux questions fréquemment posées sur le suivi des contacts COVID-19 pour iOS et Android ainsi que des mises à jour sur les spécifications Bluetooth et de cryptographie.

Nous avons appris la semaine dernière comment le suivi des contacts fonctionnera et se déroulera ainsi que comment les gens pourront participer. Ces détails devraient également aider à renforcer les préoccupations de sécurité et de confidentialité des sénateurs américains ainsi que du public.

Aujourd’hui, nous avons obtenu plus de détails des représentants d’Apple et de Google qui couvrent certaines des questions les plus fréquemment posées sur la recherche des contacts dans iOS et Android, désormais appelées Notification d’exposition.

Comment le suivi des contacts peut-il ralentir COVID-19?

Les smartphones peuvent jouer un rôle important dans le ralentissement de la pandémie car ils offrent une solution automatisée qui évolue pour comprendre quand les gens sont exposés à quelqu’un qui a été testé positif au virus. Cela donne de précieuses données anonymes aux autorités de santé publique pour prendre les meilleures décisions pour ralentir COVID-19.

La recherche des contacts est utilisée par les autorités de santé publique et les gouvernements du monde entier.

Comment le logiciel garantit-il la confidentialité et la sécurité?

Les utilisateurs ont le choix explicite d’activer ou non le suivi des contacts COVID-19

Les utilisateurs contrôlent toutes les données et s’ils souhaitent les partager

Aucune donnée de localisation n’est suivie, le logiciel fonctionne via des balises tournantes basées sur Bluetooth

Le suivi des contacts d’Apple et de Google ne sera disponible que pour être utilisé par les applications des autorités de santé publique

Apple et Google peuvent désactiver la notification d’exposition COVID-19 sur une base régionale

Le gouvernement aura-t-il accès à l’information grâce à la recherche des contacts?

Les applications approuvées par les autorités de santé publique auront accès aux données des balises Bluetooth qui préservent la confidentialité et la sécurité des utilisateurs.

Le consentement explicite des utilisateurs est requis pour que leurs données anonymes soient partagées

Où sont stockées les données de suivi des contacts et qui peut les voir?

Les données de suivi des contacts ne sont stockées que sur l’appareil d’un utilisateur

Les données de suivi des contacts ne sont traitées que sur l’appareil d’un utilisateur

Les autorités de santé publique pourront voir des données de balises Bluetooth anonymes pour ceux qui ont été testés positifs pour COVID-19 et ceux qui reçoivent des notifications d’exposition

Les données comprendront également le jour où le contact a eu lieu et la force du signal Bluetooth.

Apple et Goole vont-ils monétiser les données de suivi des contacts?

Là Ne fera pas être une monétisation pour les données de suivi des contacts

Apple et Google réitèrent que le logiciel dépend de l’appareil d’un utilisateur pour le traitement et le stockage des données

Où pouvez-vous trouver des applications de suivi des contacts pour iOS et Android?

Au fur et à mesure que les autorités de santé publique développeront et mettront à jour des applications pour fonctionner avec Apple et le logiciel de recherche des contacts de Google, elles seront disponibles sur l’App Store et Google Play Store.

Apple et Google s’associent avec les autorités de santé publique pour voir comment ils pourraient contacter les utilisateurs sur les applications disponibles

Apple et Google mettront en évidence les applications de suivi des contacts lorsqu’elles seront disponibles sur leurs boutiques d’applications.

Nous avons appris que l’API de contact devrait être disponible le 28 avril avec les applications des autorités de santé publique en mai.

Comment le logiciel saura-t-il si j’ai été exposé à quelqu’un qui s’est révélé positif?

Chaque autorité de santé publique décidera comment chacune déterminera si quelqu’un a été exposé.

Les logiciels d’Apple et de Google prennent en charge les données qui incluent la durée de contact d’une personne avec un test positif

Les autorités sanitaires détermineront un seuil minimum pour le temps de contact avec une personne dont le test est positif et Apple et Google auront un maximum de 30 minutes pour préserver la confidentialité des utilisateurs.

Les représentants d’Apple et de Google ont souligné que le suivi des contacts n’est qu’une partie de la solution à la pandémie de coronavirus.

D’autres ressources sont disponibles sur le site Web d’Apple. Il existe également des mises à jour aujourd’hui sur la spécification Bluetooth, la spécification de cryptographie et l’API de framework pour le logiciel iOS. Il s’agit notamment des clés API générées de manière aléatoire, la modification de l’algorithme de chiffrement de HMAC en AES, les métadonnées associées sont désormais chiffrées, etc.

