Fargo: 10 choses que nous savons sur la saison 4

Situé dans l’univers du thriller policier Fargo, écrit et réalisé par les Coen Brothers, Noah Hawley a créé une série télévisée d’anthologie du même nom pour FX. Débutant en 2014, l’émission a recueilli une base de fans dédiée, des buzz de récompenses et des notes positives. Après une longue attente, les fans obtiennent enfin une quatrième saison cet été. Cette saison se déroulera dans les années 1950 avec une distribution dirigée par Chris Rock, comme en témoignent les bandes-annonces et les images de premier regard. Il y a de grands espoirs sur la saison 4, après la réputation que ses saisons précédentes ont accumulée.

Voici 10 choses que nous savons sur Fargo saison 4 que nous connaissons jusqu’à présent.

10 La date de sortie

La première de la saison 4 devrait débuter sur nos écrans le 19 avril 2020. La date de sortie a été annoncée le mois dernier et le showrunner Noah Hawley promet que la première et les épisodes suivants seront deux fois plus gros que la saison 3. La première serait inclure deux épisodes et suivrait ensuite le format d’un épisode chaque semaine.

Comme d’habitude, l’émission sera diffusée sur FX et ses filiales et distribuée par MGM Domestic Television Distribution.

9 Il y a eu des retards parce que l’assiette de Noah Hawley est pleine

La nouvelle saison arrive après une pause de près de deux ans car l’écrivain en chef Noah Hawley était occupé à écrire et à diriger ses autres projets. Il s’agit notamment de la série de science-fiction psychédélique Legion (également de FX) et du long métrage Lucy In The Sky, qui devrait être son premier film. Maintenant, son film a terminé sa production, tandis que la dernière saison de Legion est également terminée.

“Je dirais que c’est deux fois la taille de n’importe quelle histoire que nous avons racontée, à la fois financièrement et la portée de celle-ci, l’ampleur de celui-ci, la période de celui-ci. Il n’y a aucune raison de le refaire à moins que je pense que ce pourrait être le meilleur encore.” Hawley explique ses espoirs avec la nouvelle saison de Fargo.

8 Chris Rock mène l’Ensamble

Le comédien vétéran Chris Rock essaie vraiment de briser les conventions d’être un homme drôle de nos jours. Il joue déjà dans une nouvelle version de David Fincher sur la série Saw, et maintenant il est prêt à jouer un gangster impertinent des années 1950.

D’autres acteurs talentueux se joignent à lui comme Timothy Olyphant (Deadwood), Jason Schwartzman (Rushmore), Ben Whishaw (série James Bond), Jack Huston (Boardwalk Empire) et Uzo Aduba (Orange Is The New Black).

7 L’intrigue réinterprète le genre mafieux

Chris Rock joue le rôle de Loy Cannon, le chef d’une famille de gangsters afro-américains qui conclut une mystérieuse alliance avec une famille mafieuse italienne. Les deux familles échangent des fils en signe d’amitié mais c’est ce qui déclenche un ensemble d’événements violents.

Les bandes-annonces nous disent que nous pouvons nous attendre à beaucoup de rebondissements, de trahisons et de violence. Alors que les familles criminelles italiennes en Amérique ont été représentées maintes et maintes fois au cinéma et à la télévision, il est amusant de voir un gangster noir de retour à l’époque de la ségrégation.

6 Les changements de configuration à Kansas City

Il s’agit de la première saison de Fargo qui ne se déroule pas au Minnesota ou aux Dakotas. Au lieu de cela, l’emplacement se déplace vers Kansas City, Missouri. Attendez-vous à un design de production époustouflant avec des pièces d’époque, alors que les fabricants tentent de recréer le Kansas des années 1950.

Chronologiquement, ce sera la saison la plus ancienne, car la première et la troisième saison ont été fixées dans les années 2000, tandis que la deuxième saison a lieu en 1979.

5 Le tournage a eu lieu à Chicago

La production de l’émission était principalement basée au Cinespace Chicago Film Studios à Chicago. Le studio a également vu d’autres émissions basées sur «Chicago» comme Chicago Med, Chicago Fire, Chicago PD et Empire. La production a commencé à partir d’octobre de l’année dernière.

4 Il peut y avoir des liens subtils avec les saisons précédentes

Même si Fargo est une série d’anthologie avec différents personnages, périodes et paramètres, il existe de subtiles références cachées et des œufs de Pâques dans chacune des saisons qui relient l’univers de la série. Par exemple, la deuxième saison, basée en 1979, mettait en vedette Patrick Wilson comme la version la plus jeune du personnage repris par Keith Carradine lors de la première saison, qui se déroulait en 2006.

De même, il pourrait y avoir un lien entre la saison 2 et la saison 4. Dans la nouvelle saison, Ben Whishaw doit jouer un rabi appelé Milligan. Le nom de famille est le même que celui de l’exécutif de la foule de Kansas City, Mike Milligan, dans la saison deux. Compte tenu du même nom de famille et de la ville, il pourrait sûrement y avoir un lien indirect ou direct entre les deux personnages.

3 Le retour de Coens en tant que producteurs exécutifs

Bien sûr, le spectacle présente les tout premiers créateurs de l’univers Fargo, Joel et Ethan Coen. Les Coen Brothers ont été producteurs exécutifs pendant les trois premières saisons et reviennent maintenant pour la quatrième saison également.

Les Coens ont été ravis de voir leur film primé aux Oscars devenir un fandom élargi. Comme mentionné précédemment, il existe plusieurs connexions entre toutes les saisons. De même, certains événements mènent même au film original. Par exemple, lors de la première saison, l’argent de la rançon est le même que celui qui a été enterré dans une intrigue secondaire du film.

2 La saison pourrait attirer l’attention des Emmys

Le spectacle a remporté 3 Golden Globes dans son intégralité, mais a reçu plusieurs nominations d’acteurs et techniques aux Emmys dans la catégorie Minisérie (car chaque saison a un scénario distinct). Parmi les innombrables noms Emmy, Fargo a réussi à gagner des Emmys de premier plan comme Outstanding Miniseries, Directing et Casting. La série n’a cependant jamais remporté d’Emmys.

Cette fois aussi, avec un casting talentueux et un écrivain cohérent, la série pourrait facilement obtenir les meilleures nominations aux Emmy et aux Golden Globe. Chris Rock ou l’un des acteurs de soutien gagnerait-il cette fois? Seul le temps nous le dira.

1 Cela peut être la dernière saison

En ce qui concerne la saison 5 de Fargo, Noah Hawley a donné des signaux mitigés. Pour l’instant, il admet qu’il n’a aucun indice sur la saison 5 en tête. Mais il pourrait toujours y avoir une possibilité, comme cela a été le cas avec chaque saison de ce spectacle FX.

Dans une interview, il a dit “Chaque fois que j’en fais un, je pense que c’est le dernier, et puis une certaine période de temps passe, et je dis” Oh, je pourrais faire ça. “Je plaisante toujours que la prochaine saison pourrait être sur le Starship Fargo, an 2150. Ou nous pourrions revenir en arrière et faire 1812. Ils sont tous disponibles, mais je n’ai pas de plans pour le moment. ” Imaginez simplement que le vaisseau spatial Fargo devienne une réalité!

