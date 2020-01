Fargo est-il une histoire vraie? Comment le film et les astuces (et les moqueries) vous

Après le succès du film, qui a remporté deux Oscars, FX et Noah Hawley ont repris le vaste concept du crime réel du film et ont transformé Fargo en une série d’anthologie. Les trois saisons de l’émission diffusées jusqu’à présent suivent différentes histoires qui ramènent toutes à Fargo, au Minnesota. Dans chaque cas, cependant, Fargo vend aux téléspectateurs les événements auxquels ils assistent en se basant sur une histoire vraie. La saison 1 a utilisé des cartes de titre indiquant que les événements étaient basés sur une histoire vraie de 2006, la saison 2 a dit la même chose d’une histoire se déroulant en 1979, et la saison 3 a également affirmé que son récit de 2010 s’était réellement produit. Cependant, ce n’est pas nécessairement vrai.

En vérité, la franchise Fargo est principalement composée d’histoires qui utilisent la revendication “histoire vraie” pour tromper encore plus les téléspectateurs. Le film des Coen Brothers est l’exemple le plus proche d’être “basé sur une histoire vraie” dans cette série. Les administrateurs se sont inspirés de l’histoire vraie d’un employé de General Motors Finance Corporation qui a commis une fraude en utilisant des numéros de série de véhicules pour créer le personnage de Jerry Lundegaard (William H Macy). Pendant ce temps, il y a aussi le meurtre de Helle Crafts, une résidente du Connecticut, dont le mari l’a tuée à l’aide d’une déchiqueteuse à bois, qui a servi d’inspiration à la scène des déchiqueteuses à Fargo. Ces deux détails mineurs, cependant, sont les seules “vraies” parties de l’histoire de Fargo, avec le reste des activités criminelles et des personnages confirmés par Joel Coen dans une interview avec Huffington Post pour être leurs créations.

En ce qui concerne l’émission de télévision Fargo, cependant, il n’y a pas d’inspiration vraie pour l’histoire que Noah Hawley ait adaptée. Hawley a révélé dans une interview antérieure à Bustle qu’il ne cherchait pas de véritables histoires de crime quand il s’agissait de créer la série d’anthologie. Mais Fargo parvient à faire un excellent travail en incitant les téléspectateurs à croire que ces histoires sont réelles. Au-delà de leur nature ancrée, leur intégration dans une histoire que les téléspectateurs connaissent permet de rendre les événements plus crédibles. La saison 2 de Fargo a même amené Bruce Campbell à bord de l’ensemble pour incarner le président Ronald Reagan.

Pour le film et l’émission de télévision, dire que l’une de ces aventures Fargo sont des histoires entièrement vraies est fallacieux, et l’affirmation répétée qu’elles sont une blague coquine aux dépens du public – de cette façon, la série se moque doucement de son public pour être crédule. Mais, cela fait également partie de la mascarade qui fait que le public est tellement investi dans les événements qu’ils se déroulent. Avec une autre saison de Fargo sur le chemin, mettant en vedette Chris Rock, les affirmations d’histoires vraies explorées continueront à tromper le public.

