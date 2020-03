Farmageddon a un œuf de Pâques hilarant à l’arrivée

Netflix Shaun le mouton: Farmageddon, la suite du film Shaun le mouton, a un œuf de Pâques hilarant du film de science-fiction Arrivée de Denis Villeneuve. Avec Amy Adams et Jeremy Renner, Arrival a présenté un important symbole extraterrestre qui fait son apparition dans les premières scènes de Farmageddon.

Basé sur la série télévisée britannique du même nom, Shaun the Sheep: Farmageddon est un film d’animation en stop motion existant dans le même univers que la franchise Wallace et Gromit. Farmageddon suit les moutons amusants Shaun (Justin Fletcher) et le reste du troupeau de Mossy Bottom Farm alors qu’un étranger se pose près de leur petite ville. Se liant à l’étranger, qui a le même amour du méfait, Shaun doit aider le jeune étranger Lu-La (Amalia Vitale) à trouver son vaisseau spatial afin qu’elle puisse retourner sur sa planète d’origine avant d’être détectée par l’agent Red (Kate Harbour), le leader du ministère de la détection des étrangers. Rendant hommage aux films de science-fiction qui l’ont précédé, Farmageddon propose de nombreux œufs de Pâques et des références à des films de science-fiction, y compris le film d’invasion extraterrestre 2016 Arrival.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Explication de la blague de la scène post-crédits de Shaun The Sheep 2

Dans les scènes d’ouverture de Farmageddon, Shaun et les moutons de Mossy Bottom Farm s’ennuient de leur banale existence rurale et occupent leur temps à se mettre dans le mal. Du jeu au frisbee au tir mutuel avec un canon, la plupart de leur plaisir est rapidement interrompu par Blitzer (John Sparkes), le chien fidèle et ferme du fermier qui est responsable de garder les moutons en ligne. Désireux de manger de la malbouffe, Shaun se glisse hors de la grange au milieu de la nuit, s’introduit par effraction dans la maison du fermier et commande à lui-même et aux moutons trois pizzas du restaurant local de restauration rapide, Forest Fast Foods. Lorsque la pizza est livrée, Shaun ouvre la boîte à pizza pour constater qu’elle est vide, à l’exception d’une tache de graisse soulignée au bas de la boîte de la pizza.

Bien que l’anneau puisse sembler être une simple tache de graisse, les téléspectateurs aux yeux d’aigle remarqueront la ressemblance du cercle au bas de la boîte à pizza avec un symbole important du film Arrivée. À l’arrivée, Amy Adam joue Louise Banks, un professeur de linguistique qui est recruté par le gouvernement pour essayer de communiquer avec les extraterrestres dont le vaisseau spatial plane au-dessus de l’État du Montana. Tout au long du film, elle et le physicien Ian Donnelly (Jeremy Renner) tentent d’étudier le langage utilisé par les deux heptapodes, qui prend la forme de symboles circulaires complexes, et la forme circulaire de la tache de pizza à Farmageddon est presque identique aux heptapodes ‘ langue écrite.

Au-delà de l’allusion à un autre film d’invasion extraterrestre, ce qui rend cette référence au sein de Farmageddon si drôle, c’est le fait que le symbole d’Arrivée est représentatif de la forme de communication écrite d’un extraterrestre. Quelques instants avant la livraison de la pizza, l’extraterrestre Lu-La se glissa dans le sac du livreur de pizza et mangea toutes les pizzas avant de pouvoir les livrer à Shaun et à son troupeau de moutons. Alors que Shaun ouvre la boîte à pizza et voit le symbole à la place de la pizza, c’est presque comme si Lu-La essayait de communiquer avec Shaun à travers les symboles extraterrestres.

De l’écrivain de science-fiction classique H.G. Wells aux signes de M. Night Shyamalan, Shaun le mouton: Farmageddon est chargé de références de science-fiction, mais l’œuf de Pâques d’Arrivée est de loin le plus intelligent, car les deux films d’invasion extraterrestre sont plus similaires qu’ils ne le paraissent. Étant donné que l’intrigue d’Arrivée est centrée sur le conflit impliquant deux espèces distinctes apprenant à communiquer l’une avec l’autre, l’intrigue de Farmageddon n’est pas trop différente du film acclamé par la critique, car Lu-La et Shaun doivent apprendre à communiquer entre elles. l’autre dans une franchise où aucun personnage ne parle en phrases complètes.

Plus: À quoi s’attendre de Shaun The Sheep 3

Better Call Saul prouve que Jimmy (accidentellement) transforme Walter White en Heisenberg