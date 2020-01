Farming Sim est libre de réclamer cette semaine (PC)

Une autre semaine apporte un autre jeu PC gratuit à Epic Games Store, et le cadeau de cette semaine sera passionnant pour les fans de sims agricoles. Farming Simulator 19 est le dernier jeu gratuit disponible à réclamer en ce moment sur la vitrine Epic, remplaçant le cadeau de la semaine dernière, The Bridge. Epic a également révélé le trio de jeux gratuits de la semaine prochaine: Carcassonne, Ticket to Ride et Pandemic. Ces trois jeux seront disponibles pour réclamer à partir du 6 février.

Farming Simulator 19 est l’une des entrées les plus récentes de la longue série de jeux Farming Simulator, qui sont disponibles sur pratiquement toutes les plateformes de jeux. Comme son nom l’indique, Farming Simulator 19 vous charge de gérer une entreprise agricole, de planter et de récolter des récoltes, d’investir votre argent dans de nouveaux équipements et de nouvelles terres et de prendre soin du bétail. Cet épisode particulier a introduit un moteur graphique repensé ainsi que l’élevage de chevaux et de nouvelles cultures. Il y a plus de 300 véhicules agricoles authentiques dans le jeu, et Farming Simulator 19 a ajouté des machines de marque John Deere.

Farming Simulator 19 a connu un succès incroyable au lancement, se vendant à plus d’un million d’exemplaires au cours des 10 premiers jours. Bien que GameSpot n’ait pas évalué le jeu, il bénéficie actuellement d’un 9/10 d’après les avis des utilisateurs sur Steam.

Pour réclamer Farming Simulator 19 ou tout autre jeu gratuit Epic, vous avez juste besoin d’un compte Epic gratuit. Une fois que vous aurez ajouté le jeu à votre compte, il vous appartiendra de le conserver. Farming Simulator 19 sera gratuit jusqu’au jeudi 6 février prochain, date à laquelle la prochaine série de jeux gratuits sera disponible.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Farming Simulator 19 – Tender to Animals Gameplay Trailer

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.