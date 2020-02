Fast and Furious 9 billets en vente avec la sortie de la première bande-annonce

Fast & Furious 9 ne sortira pas en salles avant le 22 mai, mais vous pouvez déjà acheter des billets aux billets Fandango et Atom. Le premier trailer du prochain film d’action sorti aujourd’hui lors du concert The Road to F9.

Bien que la plupart des gens l’appelleront probablement Fast & Furious 9, le film s’appelle techniquement F9: The Fast Saga. Il s’agit de la neuvième entrée principale de la franchise d’action très populaire et fait suite à Hobbs & Shaw, le premier spin-off Fast & Furious sorti l’été dernier.

La superstar de la WWE, John Cena, rejoindra les membres de longue date de la troupe Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Tyrese Gibson et Nathalie Emmanuel. Helen Mirren est de retour sous le nom de Madeleine Shaw et Charlize Theron revient en tant que cyberterroriste Cipher, le principal antagoniste de The Fate of the Furious. Et dans une tournure surprenante, Sung Kang reviendra en tant que Han, qui est apparu pour la dernière fois dans Fast & Furious 6. La plupart croyaient que Han est décédé dans Fast 6, il sera donc intéressant de voir comment cela est géré en F9.

Dwayne “The Rock” Johnson incarne notamment Lucas Hobbs. Johnson et Diesel se seraient querellés sur le tournage de The Fate of the Furious, et il n’est pas clair pour le moment si Johnson reviendra à la série principale dans les prochains films.

Lors du tournage terminé l’automne dernier, le réalisateur Justin Lin a déclaré que Fast & Furious 9 est “de loin le film le plus ambitieux de la série”.

Divulgation: ViacomCBS est la société mère de GameSpot.

