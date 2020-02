Fast & Furious 9: les réactions de la remorque au retour de Han

La bande-annonce de Fast & Furious 9 est arrivée. Intitulée officiellement “F9”, la nouvelle vidéo est bonkers. Il présente le frère de John Cena, le frère de Dominic Toretto, une voiture se balançant comme Tarzan à partir d’une corde, et le retour d’un personnage préféré des fans qui serait décédé il y a des années, Han Lue également connu sous le nom de Han Seoul-Oh.

Sung Kang reprend le rôle du speedster collant, et la dernière fois que nous l’avons vu, c’est quand il est décédé lors de la séquence médiane de Fast & Furious 6, même si lesdits événements se sont produits pendant Fast & Furious 3: Tokyo Drift. Oui, la chronologie de la Fast Saga est un peu déroutante, mais juste pour ce film.

Le retour surprise du personnage supposément mort a fait parler de nombreux fans de Fast Saga sur Twitter. En tant que grand fan de la série, moi-même, j’ai trouvé en quelque sorte la force et le courage de tweeter ce message très stimulant au monde.

Je n’étais pas la seule personne à perdre la tête sur ce qui est facilement la meilleure et la plus stupide bande-annonce de tous les films de Fast Saga. Beaucoup de gens sont ravis du retour de Han, et voici quelques-unes des milliers de réactions sur les réseaux sociaux à Han en train de grignoter.

Est-ce à dire que je devrais à partir de maintenant appeler Tamoor Hussain de GameSpot “Dom”? Nous sommes tristes pour ces pauvres âmes qui n’ont jamais regardé la gloire de la Fast Saga. Si vous connaissez quelqu’un qui ne les a pas vus, aidez-les à voir la lumière.

Phil Hornshaw de GameSpot veut des réponses, ou peut-être qu’il veut juste que Han ait de super-pouvoirs doux comme le personnage d’Idris Elba dans Hobbs & Shaw – le spin-off de Fast Saga qui a complètement sauté les rails de la meilleure façon possible.

Jamie Jirak de ComicBook et moi ressentons la même chose en ce moment.

Alexander, votre réaction est totalement justifiée. Vous ne devriez avoir aucun regret à ce sujet.

J’aime la façon dont cette personne pense. Peu importe comment Han est revenu. Ce qui est important, c’est qu’il soit de retour.

Je suis d’accord. Si vous me disiez, dans la vraie vie, que John Cena et Vin Diesel étaient frères, je ris. Cependant, si vous me disiez qu’ils étaient frères dans l’univers Fast & Furious, je dirais: “À combien de minutes d’intervalle sont-ils nés l’un de l’autre?”

Ce gif Oprah est un parfait reflet de ce que nous avons tous ressenti quand nous avons vu Han.

Cela réchauffe mon ❤️ que Han est de retour!

Ce fut un moment très émouvant pour nous tous. Parfois, il est difficile de dire ce que nous ressentons à propos de Han nous honorant de sa présence sur le grand écran une fois de plus. Tu sais quoi d’autre est dur? Trouver de bons tweets sur Han qui ne jurent pas.

Han revient dans la Fast Saga et joue probablement dans F9, qui arrive dans les salles le 22 mai.

