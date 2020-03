Fastweb Mobile augmente le coût de chaque Extra Giga à 6 euros

A partir d’hier 20 mars 2020, l’opérateur virtuel Fastweb Mobile a commencé un nouveau remodelage ce qui peut coûter cher à tous les utilisateurs qui ont peu de Giga inclus dans l’offre, chez eux en quarantaine.

Plus précisément, l’opérateur a augmenté le coût de chaque Extra Giga à un bon 6 euros en cas d’épuisement du bundle de données inclus dans son offre. En bref, si Tim et Vodafone ont cédé Giga, Fastweb a décidé d’augmenter le coût du trafic supplémentaire. Voici les détails.

Fastweb Mobile augmente le coût de l’offre Giga Extra

Dernier 20 février 2020 un avait été publié communication officielle par l’opérateur en question dans la section Fastweb Informa de son site officiel où il a présenté la nouvelle rénovation. Voici le texte intégral de la note: “Ces derniers mois, les limites de données incluses dans nos offres mobiles ont régulièrement augmenté et grâce au #NCP, de nombreux clients sont passés à la dernière offre disponible. Du fait de l’évolution de l’environnement concurrentiel à partir du 20 mars 2020, le coût du gig supplémentaire pour naviguer une fois le plafond de l’offre épuisé, passe de 2 euros à 6 euros pour 1 Go. Le service de concert supplémentaire est facultatif et peut être activé et désactivé directement depuis l’espace client MyFastweb. Pour plus d’informations, visitez votre espace client MyFastweb ».

Donc à partir d’hier, il a été remodelé le coût de l’option Fastweb Giga Extra qui passe à 6 euros pour 1 Go Extra, alors qu’auparavant il ne coûtait “que 2 euros”. Je vous rappelle que le service en question est une option qui peut être activée à la discrétion de l’utilisateur lorsque le Giga disponible dans son offre s’épuise et que WOW Fi n’est pas sous couverture. L’achat maximum est de 10 Go par mois.

The Extra Giga il peut être activé ou désactivé à tout moment via SMS qui avertit que les gigas disponibles sont épuisés. Alternativement, vous pouvez également décider de l’activer ou de le désactiver dans l’espace personnel présent dans l’application officielle MyFastweb.