Fastweb Mobile augmente le nombre d’activations avec l’offre en ligne

Le mois de mars a commencé et les opérateurs téléphoniques ne veulent pas se retrouver mal préparés en termes d’offres. L’un d’eux est Fastweb Mobile qui veut approcher les grands opérateurs à tout prix et a décidé de renouveler aujourd’hui l’une de ses meilleures offres.

Il s’agit de l’initiative présente en ligne via le lien officiel suivant qui sera activé jusqu’à la prochaine 4 mars, à l’exception des nouvelles extensions. L’offre contient un grand nombre de minutes et de gigaoctets pour permettre aux clients les plus exigeants de ne pas franchir les seuils plus tôt et de mieux répondre à leurs besoins.

Fastweb Mobile renouvelle son offre la plus attractive

Avant l’expiration de l’offre, les clients ont la possibilité de rejoindre une initiative attractive à tous points de vue. Comme mentionné ci-dessus, les seuils sont abondants mais un autre facteur à prendre en considération est le prix mensuel. En effet, ceux qui activent l’offre en ligne font face à un coût mensuel inférieur à 10 € par mois. Nous parlons de nous 9,95 euros mensuellement qui regroupent les seuils suivants: minutes illimitées pour communiquer avec n’importe quel numéro fixe-mobile e 30 concert du trafic de données à la vitesse 4G.

Ceux qui effectuent l’activation en ligne peuvent profiter de certains avantages, notamment d’un point de vue économique. Les clients n’ont pas à payer de frais d’activation ou de dépenses liés à l’achat de la carte SIM et à la livraison à domicile. Notez également l’inclusion de certains services sans frais supplémentaires tels que le répondeur, la vérification de crédit, les frais de connexion et je vous ai appelé.