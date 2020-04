Fastweb Mobile cible les clients de ses concurrents au son de GIGA

Au cours des derniers jours de mars, l’opérateur Fastweb Mobile pousse une offre de réseau mobile pour arracher les clients concurrents. L’offre qui semble la plus convaincante est celle actuellement disponible en ligne sur la page officielle suivante.

Les personnes intéressées peuvent se rendre sur le site Web et poursuivre la méthode d’activation. À cet égard, l’opérateur virtuel qui s’appuie sur le réseau Tim a décidé de proposer différents services. La plus efficace est celle en ligne qui, en achetant l’offre, vous permet de bénéficier d’avantages d’un point de vue économique. En plus du mode en ligne, il y a le service «Nous vous rappellerons» ou le numéro 146 pour parler à un consultant.

Passez à Fastweb Mobile pour moins de 10 € par mois

L’opérateur téléphonique a tendance à impliquer un grand nombre d’utilisateurs, considérant que l’activation est ouverte à tous. En un mot, les clients peuvent appartenir à n’importe quel opérateur téléphonique sans distinction.

Quant aux seuils disponibles, l’offre se compose de bundles pleins de minutes et de gigaoctets à un prix inférieur au coût standard de 10 euros. Ils sont consommables minutes illimitées à n’importe quel numéro national e 30 concert du trafic de données 4G. Le coût mensuel est de 9,95 euros mais il n’y a pas de frais supplémentaires. Au cours de la phase d’activation, les clients qui activent l’offre en ligne reçoivent la carte SIM gratuite à domicile sans faire face au coût. Ainsi que l’envoi de la carte SIM qui est envoyée gratuitement à votre domicile. Mais il y a aussi d’autres services gratuits comme le répondeur, les frais de connexion et je vous ai appelé.