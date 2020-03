Fastweb Mobile étend l’offre Giga à certains clients

L’opérateur virtuel Fastweb Mobile a récemment décidé de augmenter le forfait mensuel Giga de l’une de ses offres mobiles, uniquement à certains utilisateurs spécifiques. L’augmentation de Giga est en fait dédiée aux utilisateurs qui disposent actuellement de 30 Go par mois. Ce dernier est automatique.

Certains de ces clients reçoivent en effet une communication via SMS dans lequel Fastweb informe que du prochain renouvellement, le Giga de leurs offres deviendra 50 par mois, sans frais supplémentaires. Découvrons tous les détails ensemble.

Fastweb Mobile augmente le Giga à certains clients

Voici un exemple de SMS de l’opérateur: “Pour vous remercier d’avoir choisi Fastweb pour la maison et le mobilier, il y a une surprise de rêve pour vous! À partir du prochain renouvellement, votre Giga devient 50 par mois, gratuitement et pour toujours. Découvrez les détails sur gofw.it/GIGACHE50GNAVI “.

La page Web est déjà disponible et permet au client de connaître plus de détails sur la mise à niveau de 50 Go offerte gratuitement par l’opérateur. la frais mensuels de l’offre active sur la ligne qui reçoit le SMS informatif, il ne subira aucune modification et aucun frais supplémentaire ne sera facturé au client. Le giga en question peut être utilisé à partir du premier renouvellement après le 5 mars 2020.

Sur la page officielle de l’opérateur, le client est également invité à découvrir l’actualité du programme de fidélité gratuit livefast, qui a également été mis à jour avec de nouveaux rabais et concours en mars 2020. Pour connaître toutes les offres proposées par l’opérateur, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel, où tous les détails de chaque offre sont précisés.