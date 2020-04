Fastweb modifie le prix de l’offre avec PlayStation Plus gratuitement

l’opérateur Fastweb a de nouveau décidé de modifier gratuitement le prix de son offre de réseau fixe avec l’abonnement PlayStation Plus pendant 12 mois.

Ces derniers mois, l’offre en question a été proposée au prix de 25,95 euros par mois mais à partir du 9 avril 2020 l’opérateur a décidé de augmenter à nouveau le coût mensuel de 1 euro. Découvrons tous les détails ensemble.

Fastweb augmente le prix de son offre Home

La nouvelle promotion vous rappelle qu’elle est disponible via le service commercial au numéro 146, Kiosk FastBox et en ligne, jusqu’au 15 avril 2020. Ce dernier offre un coût promotionnel de 26,95 euros par mois grâce à l’application d’une remise de 3 euros par mois indéfiniment sur le coût standard de la promotion en ligne, en plus de la remise de 5 euros sur l’offre standard.

L’offre en question prévoit appels illimités à tous les numéros nationaux de téléphonie mobile et fixe Internet illimité jusqu’à 1 Gbit / s. Il comprend également Abonnement gratuit de 12 mois à la PlayStation Plus. Ce dernier vous permet de télécharger gratuitement 2 jeux PS4 chaque mois, y compris sans frais supplémentaires, l’accès au multijoueur en ligne sur PS4 et des réductions exclusives sur le PlayStation Store.

Après avoir souscrit à la promotion en ligne, il sera possible d’activer l’abonnement de 12 mois inclus dans l’offre. Plus tard, ils devront attendre les informations de connexion à l’espace client MyFastweb, récupérez le code de réduction à 12 chiffres dans les 30 jours suivant l’activation du service et accédez au PlayStation Store sur votre PS4 ou sur le site. À ce stade, il suffit de cliquer sur l’élément “Utiliser les codes” et d’entrer le code de réduction récupéré dans MyFastweb. Pour plus de rumeurs, il vous suffit de visiter le site officiel de l’opérateur.