Faucon et soldat d’hiver, Loki et WandaVision Footage dévoilés lors d’une publicité pour le Super Bowl

La phase 4 de l’univers cinématographique Marvel va être quelque chose de complètement nouveau, combinant les spectacles sur grand écran que nous connaissons et aimons avec des émissions de télévision en streaming à plus petite échelle sur Disney +, et le Super Bowl vient de nous donner notre premier aperçu de la pas un, pas deux, mais trois des prochains spectacles MCU.

Le spot Disney + Marvel Super Bowl nous a montré un aperçu de The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision et Loki, qui commenceront à être diffusés sur le service de streaming cet automne et se poursuivront en 2022. Le premier est The Falcon and the Winter Soldier, qui racontera Sam Wilson et Bucky Barnes dans un monde post-Captain America alors qu’ils traitent non seulement du retour du baron Zemo (de Captain America: Civil War fame) mais de l’émergence de US Agent, un nouveau personnage qui posera probablement un menace pour la participation de Sam Wilson dans le manteau Captain America. Les clips présentés dans la promo nous ont donné notre premier regard sur Sam Wilson jetant le bouclier, Zemo face à face avec Bucky Barnes et Bucky arborant ses cheveux nouvellement coupés.

La prochaine étape est WandaVision, un voyage surréaliste autoproclamé, “f *** king bonkers” à travers, euh, la vie de sitcom aromatisée des années 1960 de Wanda Maximoff et Vision. Si le clip est quelque chose à croire, il semble que nous aurons beaucoup de farce à attendre – y compris ce qui peut ou non être une Wanda enceinte. Les fans des bandes dessinées se souviendront que Wanda et Vision sont (aussi étranges que cela puisse paraître) les parents de deux autres personnages de Marvel, Billy Kaplan et Thomas Shepherd (ne vous inquiétez pas trop des noms de famille pour l’instant), qui deviennent des super-héros dans leurs propres droits.

Enfin, nous avons jeté un coup d’œil à Loki, qui présente une version alternative de Loki de la chronologie des Avengers – c’est-à-dire, avant le changement de cœur, Loki génocidaire qui travaillait toujours beaucoup pour Thanos. Nous l’avons vu fuir la scène dans Avengers: Fin de partie lors d’un kerfuffle avec le Tesseract. Au cas où vous auriez oublié que ce ne serait pas mignon, drôle Thor: Loki de l’ère Ragnarok, il annonce fièrement qu’il va brûler cet endroit au sol dans le clip. Oui.

The Falcon and The Winter Soldier, le premier des spectacles MCU Disney +, devrait entrer en service en streaming cet automne. WandaVision suit plus tard dans l’année et Loki arrive en 2021.