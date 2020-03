Faux départ: les dates des Jeux olympiques de Tokyo passent à 2021 en raison de problèmes de coronavirus

Si vous envisagez d’acheter un téléviseur 8K pour regarder les prochains Jeux Olympiques de Tokyo 2020, vous voudrez peut-être attendre: le Premier ministre japonais Shinzo Abe dit que les Jeux olympiques seront officiellement reportés jusqu’en 2021.

L’accord a été conclu entre le Premier ministre et le président du Comité international olympique, Thomas Bach, qui déclarent que les jeux doivent être reportés pour éviter la propagation du nouveau coronavirus, COVID-19, mais disent que les jeux devraient avoir lieu au plus tard à l’été de 2021.

“Dans les circonstances actuelles et sur la base des informations fournies aujourd’hui par l’OMS, le président du CIO et le Premier ministre du Japon ont conclu que les Jeux de la XXXIIe Olympiade à Tokyo devaient être reportés à une date au-delà de 2020 mais au plus tard à l’été 2021. , pour protéger la santé des athlètes, de toutes les personnes impliquées dans les Jeux Olympiques et de la communauté internationale “, a déclaré mardi le couple dans un communiqué.

“Les dirigeants ont convenu que les Jeux olympiques de Tokyo pourraient être une lueur d’espoir pour le monde en ces temps troublés et que la flamme olympique pourrait devenir la lumière au bout du tunnel dans lequel le monde se trouve actuellement. Par conséquent, il a été convenu que la flamme olympique resterait au Japon. Il a également été convenu que les Jeux conserveraient le nom de Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 “.

Les Jeux Olympiques sont le dernier événement à être reporté ou carrément annulé en raison de la pandémie mondiale de coronavirus, rejoignant de nombreux événements technologiques et musicaux tels que le festival SXSW, E3 2020, la Game Developers Conference et le Mobile World Congress.

Une décision douce-amère

Les Jeux olympiques sont importants pour beaucoup sur le plan personnel – pensez aux athlètes et aux entraîneurs qui se sont entraînés pour la compétition, aux communautés qui se sont préparées à accueillir et au public international qui s’était engagé à assister aux jeux à Tokyo.

Pour eux, reporter les matchs sera probablement à la fois un soulagement et une véritable déception – une décision douce-amère qui a été prise pour assurer la sécurité des gens dans une période troublée.

Dans une moindre mesure, c’est aussi doux-amer pour les téléspectateurs à domicile qui prévoyaient de diffuser les jeux – dont certains ont peut-être acheté un téléviseur 8K pour l’occasion. Heureusement, le temps supplémentaire gagné par le retard pourrait donner à NHK, à la BBC et à d’autres diffuseurs le temps de continuer à tester leur infrastructure de livraison 8K.

Comme Abe et Bach l’ont dit dans leur déclaration, les Jeux olympiques auraient été l’occasion de célébrer le rassemblement du monde après une crise, une réponse presque cathartique après une période de traumatisme, mais maintenant ce temps devra être suspendu pendant un certain temps jusqu’à ce que les pays puissent mieux contenir le virus.