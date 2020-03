faux médicament miracle à vendre, soyez prudent

l’état d’urgence coronavirus saisit notre péninsule depuis des semaines maintenant, maintenant un état d’alarme constant mettre une pression dessus l’ensemble du système, à la fois sanitaire et économique.

Bien que l’histoire soit l’une des plus graves que l’Italie ait rencontrée, il y a ceux qui, sans scrupule, spécule sur les espoirs de la population et en particulier des malades.

Dans ce cas, il s’agit de la vente d’un médicament appelé miraculeux et capable de vaincre le CoV-SRAS-2 qui nous hante.

Cette description et ce médicament sont évidemment un faux, mais voyons en détail.

L’histoire et l’intervention antitrust

En ligne, un site avec adresse farmacocoronavirus.it a commencé à faire la publicité d’un produit, le décrivant comme le seul médicament anti-coronavirus actuellement en circulation, capable de traiter l’infection et d’éliminer le virus.

Le médicament en question n’est rien d’autre que l’antiviral Kaletra, une garnison utilisée en thérapie pour HIV et sans aucune fonction de protection contre Covid-19.

Les administrateurs frauduleux de ce site, ils mettent ce produit en vente à des prix bien plus élevés que la norme, on parle de chiffres autour 634 €, spéculant sur l’espoir des désespérés et des moins expérimentés.

De toute évidence, l’autorité antitrust a immédiatement éclipsé le site et arrêté la vente du médicament considéré comme miraculeux.

l’AGCM en a donc profité pour vous rappeler que vous ne devez pas vous fier aux sites avec publicité induire en erreur, qui promettent des solutions miraculeuses à un problème qui touche le monde entier.

De plus, l’agence a rappelé aux utilisateurs que certains médicaments prescription médicale, ce qui, à proprement parler, élimine toute possibilité de vente en ligne.

Le conseil que nous vous donnons est de toujours compter sur des sources officielles, car ce sont les seules qui garantissent un niveau de fiabilité plus que suffisant.

actuellement n’existe pas un remède efficace et mondialement reconnu pour le traitement de l’infection Sars-Cov-2, même si de nombreux médicaments sont testés.