Fedez dénonce un réseau italien de pornographie vengeance

Le télégramme continue d’attirer l’attention des journalistes en raison de certains canaux thématiques pas vraiment propres ouverts sur la plate-forme. Certaines enquêtes, dont une dirigée par Wired, ont mis au jour un réseau dangereux riche en pornographie enfantine qui recueille le chiffre incroyable de 21 chaînes avec plus de 43 mille abonnés.

Au sein de ces chats, les échanges de vidéos et photos privées sont à l’ordre du jour, voire des numéros de téléphone et des profils sociaux des victimes, afin d’en appliquer un systématique vengeance porno et harceleurs ex-petites amies ou mineurs. En fait, c’est peut-être l’aspect le plus grave de la question, car de nombreux utilisateurs de ces chaînes ne dédaignent pas pornographie enfantine, échange de photos et vidéos de mineurs.

Télégramme: Fedez dénonce un réseau porno de vengeance italien

L’histoire de ces derniers jours a pris des contours inquiétants, à tel point qu’une fille sur Twitter a dû crier au monde entier ce qui se passait à travers un post dans lequel elle a tagué la police postale. en outre c’est un monde sous-marin que le mettre à la lumière des enquêteurs n’est pas toujours une chose simple.

Le célèbre chanteur Fedez s’est intéressé à l’histoire en publiant ce qui suit dans le retweet: ”Dans ce groupe, les télégrammes envoient des photos de filles mineures et PRIVÉES, ainsi que du matériel pédopornographique où la violence verbale et psychologique suit également. Veuillez nous aider. ” Le chanteur a également confirmé qu’il avait tout rapporté à la police, espérant peut-être que sa voix accélérera la fermeture de ces chaînes porno de vengeance.

De l’affaire il semble que l’eurodéputée Pina Picierno s’est également intéressée, où Repubblica rapporte que l’honorable a annoncé une question à la Commission européenne et une plainte au procureur.