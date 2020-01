Female Founders Alliance acquiert Monarq Incubator pour étendre sa portée nationale – .

Le PDG de Female Founders Alliance, Leslie Feinzaig, est monté sur scène avec les PDG et mentors de l’accélérateur du programme lors de la soirée de démonstration Ready Set Raise à Seattle l’année dernière. (Photo . / Taylor Soper)

L’Alliance des fondateurs féminins (FFA), basée à Seattle, un programme accélérateur pour les startups dirigées par des femmes en phase de démarrage, renforce sa présence nationale avec l’acquisition de Monarq, un incubateur basé à New York.

Irene Ryabaya (à gauche) et Diana Murakhovskaya. (Photo Monarq)

La FFA a déclaré que l’accord en ferait “le plus grand réseau de femmes et de fondateurs, d’investisseurs et de leaders de l’industrie non binaires à échelle évolutive aux États-Unis”

Monarq gère un programme d’accélération pour les femmes, avec 32 entreprises diplômées depuis 2017.

“Nous avons choisi FFA comme acheteur et partenaire parce que leur mission correspond parfaitement à la mission de Monarq de soutenir les femmes fondatrices afin que nous sachions que notre communauté est entre de bonnes mains”, a déclaré la cofondatrice de Monarq, Irene Ryabaya, dans un communiqué.

Ryabaya a commencé Monarq avec Diana Murakhovskaya. Les deux se concentreront sur leurs nouveaux projets – Murakhovskaya a récemment lancé The Artemis Fund, un fonds de capital-risque pour les entreprises dirigées par des femmes, et Ryabaya a lancé Warmintro, un outil mobile pour connecter les membres de la communauté.

«Monarq étant basé à New York et sa communauté concentrée sur la côte Est, il était logique pour FFA d’équilibrer notre empreinte géographique et de renforcer notre accélérateur avec une base new-yorkaise plus large de mentors, d’investisseurs et d’anciens élèves», a déclaré Fondatrice et PDG de FFA, Leslie Feinzaig. “Et cela permet à Diana et Irene de poursuivre leurs propres fusées à plein temps.”

La communauté combinée FFA et Monarq vivra sous la marque FFA. L’accélérateur de FFA, Ready Set Raise, sera l’accélérateur phare.

FFA a d’abord commencé comme un groupe privé de femmes sur Facebook qui souhaitaient aider les femmes fondatrices et entrepreneures. Il a maintenant une communauté de plus de 1 000 fondateurs, investisseurs, partenaires et sympathisants à travers l’Amérique du Nord depuis son lancement en 2017. Propulsé par une équipe de 10 personnes, FFA a également noué des partenariats avec des groupes tels que Microsoft for Startups et Bellevue, Wash. de capital-risque Trilogy Equity Partners.

“Nous avons beaucoup de choses excitantes à l’horizon 2020”, a déclaré Feinzaig. “Nous nous dirigerons vers six villes, testerons deux nouveaux programmes à Seattle, et doublerons sur Ready Set Raise après le succès de la cohorte de l’année dernière.”

La FFA est une société à vocation sociale, un type de société à but lucratif créée par l’État de Washington en 2012, et est principalement financée par des partenaires commerciaux.

FFA ne prend pas de capitaux propres des entreprises participant à son programme d’accélération Ready Set Raise. Cependant, il demande aux startups d’accorder des droits au prorata: la possibilité d’investir jusqu’à 200 000 $ dans un futur cycle, avec une remise de 20% par rapport aux conditions de l’investisseur principal dans le cycle.