Fermé à la maison? que voir parmi Netflix, Prime Video, Disney +, Infinity

En ce moment de urgence sanitaire, les règles de sécurité ont contraint des millions d’Italiens, jeunes et moins jeunes, à rester chez eux et à fournir du travail travail intelligent. Bien sûr, cependant, par rapport à quand vous passiez beaucoup plus de temps loin de chez vous, vous avez maintenant la possibilité s’arrêter plus souvent devant la télévisionou si vous souhaitez regarder longtemps des films ou des émissions de télévision sur la liste.

Quelle meilleure occasion, alors, de la revoir? Ou vous inspirer des nouveaux arrivants sur les plateformes de streaming? Pour cette raison, nous vous en proposons un tour d’horizon des idées pour satisfaire tous les goûts meilleure série téléviséeprésent sur les différentes plateformes.

Netflix, Amazon Prime, Infinity et Disney +: voici ce qu’il faut regarder pendant la quarantaine

Netflix

Commençons par le service de streaming le plus utilisé au monde, dont il dispose plus de 125 millions d’abonnésen constante augmentation et mise à jour continue de son catalogue pour offrir des expériences de divertissement toujours nouvelles et stimulantes.

Pendant cette période d’emprisonnement, vous ne pourrez certainement pas vous échapper Stranger Things, Black Mirror (à venir avec la nouvelle saison), Lucifer, Elite, La Casa di Carta, Vickings, Brew Brothers, Fauda, ​​Gomorra, Suburra et Bonnes filles.

Amazon Prime Video

Le secteur du streaming de la boutique en ligne bien connue est assez varié, bien que le choix ne soit pas aussi large que sur d’autres plateformes. Certaines possibilités peuvent consister à voir La fantastique Mme Maisel, ainsi que Retrouvailles, défait, Fleabag, Dieux américains et enfin Les garçons. De plus, pour vous amuser un peu, vous pouvez toujours rafraîchir chaque saison du culte amis.

infini

La plateforme Mediaset inclut dans son catalogue plusieurs propositions intéressantes, à partir de flèche, 11/22/63, surnaturel, Batwoman, maman, Tous américains, The Vampire Diaries, Monde américain, Bob coeurs Abishola, Feux de Chicago, Legacies, Fils prodigue. Celles-ci vont de 2012 à nos jours.

Disney +

Enfin, parlons du dernier ajout à la scène du streaming numérique. Nous parlons de Disney +, qui, pour le moment, parmi ses propositions comprend des conifères ainsi que des nouvelles, en particulier pour les enfants et les adolescents. Plus précisément, il est Zack et Cody au Grand Hotel, Jessie, corbeau, Les sorciers de Waverly, Hannah Montana mais aussi de nouveaux arrivants comme Le monde selon Jeff Goldblum.