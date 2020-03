Fermeture des écoles publiques de Seattle pendant au moins deux semaines; district a déclaré qu’il n’offrirait pas l’apprentissage en ligne – .

Les écoles publiques de Seattle fermeront pendant au moins deux semaines à partir de jeudi, la dernière d’une série de mesures dramatiques destinées à endiguer la vague du nouveau coronavirus dans la région de Seattle.

«Ensemble, nous faisons face à une crise sanitaire sans précédent dans notre communauté. Dans notre réponse à COVID-19, nous devons compter sur la sagesse de nos experts en santé et de nos élus et nous appuyer sur la détermination de notre communauté forte », a déclaré le district scolaire dans un message aux familles.

Le message disait “il est maintenant temps que le district agisse rapidement”, citant la décision du gouverneur Jay Inslee mercredi d’interdire les rassemblements publics de plus de 250 personnes jusqu’à la fin mars au moins.

(1/3) À partir du jeudi 12 mars, @SeaPubSchools et le Seattle School Board fermeront les écoles publiques de Seattle pendant un minimum de 14 jours selon les directives du CDC. Cette action nécessaire est un moyen efficace de perturber une infection généralisée.

– Écoles publiques de Seattle (@SeaPubSchools) 11 mars 2020

Le message ne traite pas de la question de l’apprentissage en ligne, mais le district, avec plus de 53000 étudiants, a déclaré qu’il ne prévoyait pas d’offrir des options d’apprentissage en ligne pendant une fermeture, citant des conseils du bureau d’État du surintendant de l’instruction publique ( OSPI), conçu pour garantir à tous les élèves un accès égal aux options éducatives.

“OSPI ne recommande pas un modèle d’apprentissage à distance en ligne à moins qu’un district ne puisse garantir que tous les élèves auront un accès égal à l’apprentissage”, indique la page de mise à jour COVID-19 du district. «Les écoles publiques de Seattle sont le plus grand quartier de notre État avec une population étudiante diversifiée et bon nombre de nos étudiants n’ont pas un accès régulier à la technologie ou à Internet.»

CONNEXES: Comment les universités et les écoles se connectent en ligne pendant l’épidémie de COVID-19 – et les obstacles auxquels elles sont confrontées

Le district scolaire de Bellevue a également annoncé mercredi après-midi qu’il fermerait les écoles pendant au moins deux semaines, à partir de vendredi. «Nous pensons qu’il est temps de planifier d’autres moyens de servir notre communauté et nos familles», a déclaré un message sur le site Web du district.

11 mars 2020 à 14 h 42

Nous avons une autre mise à jour sur l’épidémie de COVID-19 (coronavirus) pour vous informer que les écoles BSD seront fermées à partir du vendredi 13 mars. Pour le moment, nous prévoyons que la fermeture se prolongera jusqu’au 27 mars. Lisez notre message complet: https: / /t.co/T7NitMUK7M

– Bellevue School District (@ TheBSD405) 11 mars 2020

Le district scolaire Northshore de 23 000 étudiants, au nord de Seattle, est déjà fermé en raison de l’épidémie et propose un apprentissage en ligne à ses élèves.

Les autorités sanitaires du comté ont averti que les fermetures d’écoles peuvent avoir des conséquences imprévues qui contrecarrent les efforts visant à prévenir la propagation de la maladie.

Par exemple, le département de la santé du comté de King note sur son site Web COVID-19: «Lorsque les écoles ont fermé pendant la pandémie de grippe H1N1, nous avons appris que de nombreux enfants se rassemblaient toujours en groupe et étaient toujours exposés les uns aux autres.»

En outre, la nécessité pour les parents de prendre soin des enfants pendant les fermetures d’écoles peut réduire le nombre de travailleurs de la santé au travail pour traiter les patients et faire face à la crise, a déclaré Patty Hayes, directrice de Seattle-King County Public Health, dans un briefing au Le conseil municipal de Seattle lundi.

Combinée aux politiques de travail à domicile instituées dans de nombreuses entreprises de la région, notamment les géants de la technologie Microsoft et Amazon, la fermeture de l’école ajoute à ce qui commence à ressembler à un arrêt de la ville, laissant les rues normalement occupées vides aux heures de pointe de la journée.

Tellement bizarre: il est l’heure du déjeuner à South Lake Union et ma rue est vide. Il est généralement animé dans ce quartier amazonien @komonews #KOMONews #coronavirus pic.twitter.com/H4wZSfN0Fl

– Tammy Mutasa (@TammyKOMO) 11 mars 2020

Voici le texte intégral du message des écoles publiques de Seattle.

Chères Familles:

Ensemble, nous faisons face à une crise sanitaire sans précédent dans notre communauté. Dans notre réponse à COVID-19, nous devons compter sur la sagesse de nos experts en santé et de nos élus et nous appuyer sur la détermination de notre solide communauté.

Nous avons suivi les conseils de la santé publique de Seattle et du comté de King et mis en œuvre des stratégies préventives et réactives, mais à la lumière de la demande du gouverneur Inslee que tous les citoyens prennent des mesures pour ralentir la propagation de COVID-19, il est maintenant temps pour le district d’agir rapidement. À compter de demain, le jeudi 12 mars, la surintendante Denise Juneau et le conseil scolaire de Seattle fermeront les écoles publiques de Seattle pendant au moins 14 jours civils selon les directives actuelles des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Cette action nécessaire est un moyen efficace de perturber une infection généralisée.

À compter du jeudi 12 mars, toutes les activités de construction de l’école, y compris la journée scolaire, la garde d’enfants, les services de santé, l’enrichissement, etc. sont annulées jusqu’à nouvel ordre. Aujourd’hui, le 11 mars, la garde d’enfants et les soutiens de jour prolongés se poursuivront comme prévu. Nous avons un plan alimentaire d’urgence qui sera mis en place le lundi 16 mars. Plus d’informations seront fournies d’ici le vendredi 13 mars.

La décision de fermer le quartier a été extrêmement difficile. Nous savons que la fermeture de nos écoles aura un impact sur nos familles les plus vulnérables et nous reconnaissons que les familles qui travaillent dépendent de la cohérence et de la prévisibilité des soutiens et des services que nos écoles offrent. Nous travaillons avec des partenaires et la ville pour déterminer la meilleure façon d’atténuer l’impact de la fermeture des écoles sur les familles de travailleurs.

Nous reconnaissons également qu’il y a encore beaucoup d’inconnues au sujet de cette maladie et à quel point elle est répandue dans notre communauté. Hier, nous avons fait confirmer notre premier membre du personnel avec COVID-19. À mesure que les tests deviendront plus facilement disponibles, ces cas augmenteront. Alors que les enfants semblent mieux protégés contre les symptômes extrêmes, les adultes, y compris nos éducateurs et nos employés, ont également besoin de soutien et de protection.

Comme nous l’avons partagé à plusieurs reprises, notre objectif a été de garder nos portes ouvertes le plus longtemps possible afin de soutenir nos étudiants et l’ensemble de la communauté. Notre incroyable personnel scolaire, nos chefs d’établissement et notre personnel de soutien central ont été inébranlables dans cet engagement. Nous apprécions leur service à notre communauté, aux enfants et aux familles.

C’est dans des moments comme ceux-ci que nos valeurs communautaires deviennent visibles. Veuillez prendre soin les uns des autres. Tendez la main aux voisins et aidez ceux qui en ont besoin. Nous y parviendrons.

Le surintendant continuera de rester en conversation avec la ville, l’État et les autorités locales et les partenaires alors que toute notre région répond aux nouvelles directives et à un appel à jouer un rôle actif dans la lutte contre le COVID-19.

De plus amples informations seront communiquées demain, le 12 mars, à toutes les familles. Veuillez consulter la page Web Coronavirus 2019 Update pour obtenir les informations les plus récentes.

Bureau des affaires publiques