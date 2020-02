Fermeture temporaire du théâtre Cinerama de Seattle pour rénover la cuisine et étendre l’offre alimentaire – .

Cinerama dans le quartier de Belltown à Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Le Cinerama de Seattle a subi un certain nombre de changements au fil des ans pour en faire l’un des cinémas les plus high-tech du monde. Maintenant, le théâtre, détenu et exploité par le défunt Paul Allen’s Vulcan Inc., ferme temporairement à nouveau pour des mises à jour – à savoir une refonte de la cuisine.

Cinerama a tweeté à propos de la fermeture mardi et a envoyé un e-mail aux fans disant qu’ils fonctionnaient presque sans interruption depuis plus de cinq ans et que plus d’un million d’invités avaient franchi les portes. Le plan est de rouvrir «plus tard cette année avant les plus grands films de l’année», mais il n’était pas clair si cela signifiait à temps pour les superproductions estivales, ou plus tard dans la saison, à temps pour ce qu’il est traditionnellement plus d’offres dignes d’un Oscar. .

La rénovation portera sur l’usure normale dans tout le bâtiment, en remplaçant le tapis, etc. Et une refonte de la cuisine permettra au théâtre d’élargir son offre alimentaire, a déclaré Vulcan. Les fans devraient regarder les chaînes sociales du théâtre pour savoir quand ils pourront remettre la main sur du pop-corn enrobé de chocolat.

Cinerama, qui a ouvert ses portes en 1963 et a été acheté par Allen en 1998, a subi la dernière mise à niveau technologique de pointe en 2014. Vulcan a déclaré lors de la rénovation que le théâtre serait à la recherche d’un nouveau directeur général pour superviser la journée. opérations quotidiennes.

